Сказки, быль и вымысел: о чём российский сериал «Король и Шут»

В четверг, 2 марта, выходит один из самых громких многосерийных проектов отечественного кино — сериал об истории и о творчестве российской панк-группы «Король и Шут». Биографические факты в ленте органично переплетаются с мифологией коллектива, основанной на множестве жутковатых сказок, и дополняются откровенно вымышленными элементами, например борьбой Михаила Горшка Горшенёва с его демонами (а если точнее — с Шутом). Подробнее о проекте — в материале RT.

В четверг, 2 марта, в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» выходит сериал о группе «Король и Шут». С чего может начаться кинопроект об одном из самых значимых, громких и неоднозначных коллективов на российской рок-сцене? Конечно же, с исторической вехи — первого сольного концерта «КиШ» в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге и исполнения песни «Прыгну со скалы». Это выступление вошло в историю отечественной рок-музыки — впервые панки собрали стадион.

Триумфальное шоу плавно сменяется кадрами закулисья, где Михаил Горшок Горшенёв в приступе эйфории отчаянно громит всё, до чего может дотянуться (ведь какой рок-н-ролл без погрома в гримёрке?). Контрастом ему выступает второй фронтмен коллектива — Андрей Князь Князев, более спокойный, уравновешенный, если не сказать тихий, который даже в момент всеобщего ликования и отрыва занят творчеством и пытается сочинить новую песню («Ели мясо мужики»).

В пьяном угаре Горшок забирается на крышу стадиона, поближе к огромной афише «Короля и Шута», где встречает некую потустороннюю сущность, принявшую образ маскота группы. Впрочем, видит её только сам музыкант, из чего следует, что таким образом авторы сериала решили подчеркнуть борьбу певца с его демонами (многочисленные зависимости артиста не были секретом).

Диалог Горшка и Шута сводится к тому, что последний пытается уговорить музыканта покончить с собой: дескать, все вершины уже покорены, лучше ничего не будет, поэтому нужно уйти на пике славы и популярности, чтобы стать легендой. В последний момент на крыше появляется Князь, который никакого Шута не видит, и всячески пытается убедить друга не совершать опрометчивого поступка — сначала логичными доводами (впереди новые вершины и концерты, в частности в Москве. Эта часть беседы прерывается воспоминаниями о первом выступлении группы в столице — в байк-клубе Sexton). Потом, осознавая, что до Горшка не достучаться, давит на его самолюбие. Князь говорит, что никакой легенды не выйдет, потому что он расскажет всем, что пьяный музыкант просто оступился по неосторожности и упал. Шут вновь вмешивается в разговор и почти убеждает Горшенёва, но Князь начинает петь свежесочинённые в гримёрке строки новой песни. Горшок отвлекается от беседы со своим демоном и приходит в себя.

© Кадр из сериала «Король и Шут»

События сериала развиваются в нескольких временных периодах в реальности и в вымышленном мире. С одной стороны, зрителю показывают исторические факты и легенды, существовавшие вокруг коллектива: формирование группы, присоединение к составу Князя, появление названия «Король и Шут», знаменитую то ли байку, то ли правду о том, как Горшок лишился зубов. Эти эпизоды выполнены в стилистике художественной полудокументалистики в духе «Богемской рапсодии» о группе Queen. С другой (и это очень удачное решение авторов сериала) — оживает фольклор группы и персонажи песен.

В этих линиях Князь и Горшок путешествуют по сказочной стране, населённой персонажами песен «КиШ», и это далеко не безобидный маршрут. На пути героям встречаются Лесник, который «любит подкармливать волков» путниками, попавшими к нему в гости, мужики, которые «ели мясо» неверной жены конюха, и многие другие. Фантастическая часть ленты наполнена любопытными деталями и антуражем, а также умеренно кровавыми эпизодами и сценами убийств, что полностью соответствует лирике и обложкам коллектива.

Сложно сказать, знакомы ли авторы сериала с биографической лентой о норвежской группе Mayhem «Властелины хаоса», но некоторые элементы повествования сериала «Король и Шут» наводят именно на такие мысли: параллели напрашиваются сами собой, особенно в моментах борьбы лидера группы с внутренними демонами.

Отдельных аплодисментов заслуживает Константин Плотников: в его игре прослеживается серьёзнейшее погружение в материал. Неизвестно, сколько времени понадобилось артисту, чтобы воплотить Горшка на экране, но в образе идеально всё: мимика, манера речи, поведение на сцене. Порой кажется, что в кадре находится сам Горшенёв, а не актёр.

Несколько бледнее на его фоне смотрится сыгравший Князя Влад Коноплёв. Возможно, на таком исполнении роли настоял сам Андрей Князев, выступивший одним из продюсеров проекта, но киношный Князь выглядит не очень убедительно: он играет своего персонажа, а не воплощает на экране реального человека и культового музыканта. В сценах, где Князь — студент, друг, сын, вопросов нет, но в моментах выступлений Коноплёву не удалось создать цельный образ и показать убедительную персонификацию. Остальные участники киноверсии группы «Король и Шут» выглядят на уровне — не более. Их роли по большому счёту сводятся к набору статистов в кадре, задача которых — создавать фон для главных действующих лиц.

Художники по гриму и костюмам подошли к своей работе с явной любовью. Их усилиями (и явно не без участия Князева) воссозданы сценические образы группы, а искуситель Шут особенно великолепен. При взгляде на него приснопамятный Пеннивайз кажется не более чем детской страшилкой, малоубедительной и пресной. А большим недостатком проекта стал звук: на голос Шута наложено огромное количество эффектов, что делает часть фраз совершенно неразборчивыми, их буквально приходится угадывать.

В конечном счёте «Король и Шут» (как музыкальный, так и сериальный) — это масштабное культурное явление, знаковое для миллионов поклонников коллектива в нашей стране. И авторы сериала подошли к своей задаче не спустя рукава, а с рядом интересных задумок и любовью к наследию главной панк-рок-группы России. Получившийся продукт интересно смотреть даже обычному зрителю, а вот как к нему отнесутся дотошные фанаты, знающие, «как всё было на самом деле», — время покажет.