«Огромная ответственность»: Валерий Гергиев официально вступил в должность директора Большого театра

В пятницу, 1 декабря, Валерий Гергиев, дирижёр и художественный руководитель Мариинки назначен генеральным директором Государственного академического Большого театра сроком на 5 лет. Он возглавит два главных культурных учреждения страны одновременно. Новый руководитель был представлен коллективу и труппе театра зампредом правительства Татьяной Голиковой. Также на встрече присутствовала министр культуры Ольга Любимова.

В пятницу, 1 декабря, народный артист России, дирижёр и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев заменил на посту генерального директора Государственного академического Большого театра Владимира Урина.

Согласно распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, соглашение с Гергиевым заключено сроком на 5 лет. На сайте правительства РФ также сообщается, что экс-глава Урин покинул пост по собственному желанию.

Новый руководитель был представлен труппе заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой в историческом здании Большого театра. Вместе с ней на встрече присутствовали министр культуры Ольга Любимова, артисты различных подразделений театра и Владимир Урин, который, в свою очередь, поблагодарил коллег «за десять лет счастья».

В своей речи Гергиев отметил достижения Большого театра во главе с экс-руководителем и сказал, что для него огромная ответственность перенимать эстафету.

«Я знаю, что Владимир Георгиевич сделал всё возможное, чтобы в непростые годы Большой театр обогатил свою коллекцию замечательных постановок. Я знаю, что артисты создали очень много интересных работ, которые прославили этот театр», — цитирует ТАСС нового главу Большого.

Вместе с тем Гергиев выразил надежду в скором времени познакомиться со всей труппой театра и подчеркнул необходимость трудиться в России.

«Сегодня думаю о том, что сделать в России. Не потому, что нас куда-то не зовут, наоборот, мы были недавно в Китае, спектакли наши показывали, открывали новый зал в Пекине. Но сейчас и мне, и нам с вами надо работать дома», — сказал он.

В то же время дирижёр заявил, что у артистов обоих театров появилась возможность обмениваться постановками и гастролировать между культурными учреждениями.

При этом Голикова добавила, что объединение театров не состоится.

«Объединения Большого и Мариинского театров не произойдёт. Большой и Мариинский театры будут существовать, как и существовали, как самостоятельные театры», — сказала зампред правительства.

Большой театр

АГН «Москва»

© Киселев Сергей

Вместе с тем министр культуры Ольга Любимова подчеркнула, что ведомство окажет всестороннюю поддержу новому руководителю.

«Основная совместная задача на самое ближайшее время с Министерством культуры — создать все условия для того, чтобы этот плавный переход был ничем не нарушен, — передаёт слова министра ТАСС. — У нас совместный большой опыт, за спиной множество гастролей, множество совместно проведённых и фестивалей, и международных мероприятий. Всё это не будет останавливаться, разумеется, будет продолжено».

Валерий Гергиев — дважды лауреат Государственной премии России — руководит оркестром и труппой Мариинского театра с 1996 года. В том же году он получил звание народного артиста России. Гергиев дирижировал на мировых сценах Лондонским симфоническим и Мюнхенским филармоническим оркестрами, а также являлся приглашённым артистом Баварской и Метрополитен-оперы. В числе его наград — ордена «За заслуги перед отечеством» II, III и IV степеней, Дружбы и другие. В 2003 году Гергиев удостоился почётного звания «Артист ЮНЕСКО во имя мира».

Незадолго до смены руководства Большой театр оказался в центре скандала из-за большой очереди за билетами на балет «Щелкунчик». Перекупщики инициировали продажу мест в очереди, цены на которые варьировались от 15 до 100 тыс. рублей.

В ответ на противоправные действия руководство театра обратилось в прокуратуру. Попасть на балет «Щелкунчик» желали и жители других городов: Елена из Красноярска в надежде сделать подарок дочери на день рождения простояла за билетом 59 часов.

Граждане, занимавшиеся ведением незаконной предварительной записи в очередь за билетами, были задержаны правоохранительными органами.