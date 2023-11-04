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У Большого театра сформировалась очередь желающих купить билеты на «Щелкунчик»

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У Большого театра в Москве сформировалась очередь желающих приобрести билеты на балет «Щелкунчик».

«Охрана Большого театра регулирует потоки людей. В очереди будущим зрителям выдают специальные браслеты, которые закрепляют их место на пути в кассы», — сообщает «Москва 24».

Корреспондент телеканала отметил, что несмотря на поздний час число желающих только увеличивается, многие стоят в очереди в кассу с утра.

Заслуженный артист России, солист балета Большого театра Геннадий Янин ранее заявил, что популярность спектакля связана в том числе с тем, что в балете звучит великая музыка Петра Чайковского в исполнении оркестра.

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