У Большого театра сформировалась очередь желающих купить билеты на «Щелкунчик»

У Большого театра в Москве сформировалась очередь желающих приобрести билеты на балет «Щелкунчик».

«Охрана Большого театра регулирует потоки людей. В очереди будущим зрителям выдают специальные браслеты, которые закрепляют их место на пути в кассы», — сообщает «Москва 24».

Корреспондент телеканала отметил, что несмотря на поздний час число желающих только увеличивается, многие стоят в очереди в кассу с утра.

Заслуженный артист России, солист балета Большого театра Геннадий Янин ранее заявил, что популярность спектакля связана в том числе с тем, что в балете звучит великая музыка Петра Чайковского в исполнении оркестра.