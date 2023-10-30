Солист Большого театра Янин прокомментировал спрос на «Щелкунчика»

Заслуженный артист России, солист балета Большого театра Геннадий Янин высказался о спросе на постановку «Щелкунчик».

«Перед каждым Новым годом, конечно же, повышенный ажиотаж. Безусловно, этот продукт в Большом театре на очень высоком уровне», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, популярность спектакля связана в том числе с тем, что в балете звучит великая музыка Петра Чайковского в исполнении оркестра.

«Конечно, спрос идёт на то, что под живую музыку», — сказал Янин.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Москве свыше 170 мероприятий запланировано в рамках акции «Ночь искусств».