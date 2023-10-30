Солист Большого театра Янин прокомментировал спрос на «Щелкунчика»
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«Перед каждым Новым годом, конечно же, повышенный ажиотаж. Безусловно, этот продукт в Большом театре на очень высоком уровне», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, популярность спектакля связана в том числе с тем, что в балете звучит великая музыка Петра Чайковского в исполнении оркестра.
«Конечно, спрос идёт на то, что под живую музыку», — сказал Янин.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Москве свыше 170 мероприятий запланировано в рамках акции «Ночь искусств».