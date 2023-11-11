Правоохранители объявили людям в очереди у Большого театра, что браслетов нет

Правоохранители сообщили людям в очереди у Большого театра, что браслеты закончились, и попросили присутствующих разойтись.

Некоторые люди стали уходить, многие высказали возмущение.

Перекупщики продавали места в очереди у Большого театра за 40 тыс. рублей. На прошлой неделе они просили 15 тыс. рублей.

Один из стоящих в надежде купить билет на «Щелкунчика» рассказал, что место в первой сотне очереди ему предлагали за 100 тыс. рублей.

Мужчина приехал к Большому театру около 11:00 и прождал весь день.

Ранее лица, осуществившие незаконную запись в очередь по продаже билетов на балет «Щелкунчик», были задержаны.