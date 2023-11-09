ГАБТ: задержаны инициаторы незаконной записи в очередь за билетами на «Щелкунчик»

Лица, осуществившие незаконную запись в очередь по продаже билетов на балет «Щелкунчик», задержаны. В настоящее время прокуратура проводит проверку.

Об этом сообщила председатель комитета по культуре Госдумы Елена Ямпольская со ссылкой на официальное заявление руководства Большого театра.

В сообщении говорится, что в ответ на противоправные действия администрация театра обратилась в прокуратуру.

«На основании заявления театра в Тверскую межрайонную прокуратуру г. Москвы были задержаны граждане, которые вели незаконную предварительную запись в очередь, в настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку», — говорится в сообщении гендиректора Большого театра Владимира Урина.

Ранее у Большого театра столпились желающие купить билеты на спектакль «Щелкунчик».