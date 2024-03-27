С любовью к танцам, моде и музыке: в Театре эстрады состоялась премьера балета-дефиле «Русский регтайм»

В Театре эстрады состоялась премьера уникального шоу — балета-дефиле «Русский регтайм». Это представление-размышление о том, каким было бы общество, если бы определённые события не изменили ход истории. В нём зритель увидит сочетание разных танцевальных стилей, услышит джазовые мотивы известных музыкантов, а также насладится костюмами, созданными специально для проекта. Подробнее о шоу — в материале RT.

В Московском государственном театре эстрады состоялась премьера балета-дефиле «Русский регтайм» о моде и жизни русского бомонда XX века. Автором идеи, а также постановщиком и хореографом шоу выступил заслуженный артист России Егор Дружинин. Над хореографией также работал венгерский танцовщик Балаж Бараньяи, а продюсировал проект Леонид Роберман.

«Русский регтайм» в задумке Дружинина — это размышление о том, каким было бы общество, не будь революции и Первой мировой войны. Люди делились бы на сословия, мода была бы под стать 1920—1930 годам, а популярным музыкальным жанром был бы регтайм.

По сюжету в столице проходит модный показ знаменитого и талантливого модельера, во время которого в зрительном зале и за кулисами царит своя атмосфера: любовные интриги, ревность, споры, зависть и даже смерть. Всё это посетители Театра эстрады увидят на сцене в течение полутора часов.

В шоу задействованы такие артисты, как Брайэн Опоку, Анна Тихомирова, Кристина Кретова, Герман Борсай, Евгений Жуков, Елена Соломянко, Виктория и Анастасия Михайлец, Герман Ромазанов, Вероника Ицкович, Арсен Агамалян, Александр Смолянинов, Александра Горошко и Георги Смилевски — младший.

Если не читать о сюжете и об идее спектакля заранее, то понять его полностью во время просмотра не получится. Безусловно, отдельные моменты и сцены считываются, однако общая история, время и место нахождения персонажей остаются неясными. Тем не менее на впечатлении от представления это никак не отражается. Буквально с самого начала шоу зрителя затягивает творческий мир, придуманный талантливым российским хореографом.

Несмотря на то что проект позиционируется как балет, публика видит сочетания разных жанров танцев — современных, таких как контемпорари, бальных, хип-хопа и классического балета. Причём артисты выступают в нескольких танцевальных направлениях. Например, ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова показывает как балетные па, так и современные движения.

Все поставленные номера продуманы до мелочей и качественно разложены по музыке. Актёры на сцене не просто танцуют, а каждым, пускай даже мимолётным движением передают определённую мысль, эмоцию и тем самым направляют зрителя по сюжетной линии. Это очень впечатляет и порой даже вызывает мурашки.

Один из особенно запоминающихся моментов — танец женщины, узнавшей о смерти супруга. На сцене зритель видит медицинский железный стол, на котором лежит тело погибшего, а вдова движениями передаёт сразу несколько эмоций — печаль утраты, любовь и даже гнев на любимого, покинувшего её. В танце она извивается вокруг него, обнимает, пытается привести в чувство, но всё напрасно.

А момент с танцем горничной, вероятно, подарит радость, восторг, восхищение и вызовет желание выйти и тоже подвигаться. Александра Горошко поражает своим артистизмом и танцевальными способностями. Она играет служанку, которой всегда надо держать лицо при высшем обществе, но, оказавшись одна, она выпускает наружу внутреннюю энергию и веселится. Также улыбку вызывают две близняшки-озорницы, которые постоянно ругаются, шалят и доводят свою гувернантку.

Артисты Виктория и Анастасия Михайлец в сцене из балета-дефиле «Русский регтайм»

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Шоу и танцы не были бы полноценны без потрясающей музыки обладателей таких престижных премий, как «Оскар», «Грэмми» и «Тони», Марвина Хэмлиша, Рэндалла Ньюмана, Гарри Конника, Бенни Гудмена и Уинтона Марсалиса. Любители джазовых американских мотивов определённо оценят выбор репертуара.

Балет-дефиле действительно можно считать уникальным не только из-за смешения различных танцевальных жанров, оригинальной идеи, но и потому, что артисты на сцене впервые выступают в костюмах от российского дизайнера Алёны Ахмадуллиной. Специально для постановки модельер создала коллекцию нарядов, от которых невозможно оторвать взгляд — хочется рассмотреть каждый костюм.

Артисток на сцене можно увидеть в красивых платьях с вышивкой и рукавами-фонариками, белоснежном бальном платье с красным цветком на груди и даже в рубашке и брюках.

Мужские образы также выглядят стильно, под стать времени и статусу героев: элегантные костюмы кремового и коричневого цветов, подтяжки, шляпы, широкие брюки, кепки-восьмиклинки.

Оригинальных танцевальных шоу в стране не так много, но эта сфера театрального искусства явно развивается, что не может не радовать. Данный балет-дефиле точно добьётся успеха и славы, поскольку всё в нём прекрасно и органично. Это шоу, которое по окончании хочется пересмотреть. Оно сделано с любовью к танцам, моде и музыке — стильно, качественно, увлекательно и эмоционально.