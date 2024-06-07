МИД: Россия рассчитывает, что страны видят мошеннический характер саммита по Украине
Об этом, как информирует ТАСС, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин на полях Петербургского международного экономического форума.
«Мы рассчитываем, что руководство всех стран, независимо от того, в какие интеграционные объединения они входят, что руководители всех стран будут осознавать абсолютно мошеннический характер у этой затеи с встречей в Бюргенштоке...», — сказал дипломат.
По его словам, там пойдёт речь о том, чтобы предъявить России «априори неприемлемый ультиматум».
Также Галузин отметил, что для переговоров с Украиной нужно понять, кто будет легитимен в Киеве для этого.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что мирная конференция будет полезна только при участии Москвы и Киева.
Кроме того, британский эксперт Александр Меркурис отметил, что саммит Владимира Зеленского по Украине в Швейцарии терпит крах из-за отказа стран от участия.