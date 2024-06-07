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МИД: Россия рассчитывает, что страны видят мошеннический характер саммита по Украине

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Россия исходит из того, что руководители всех стран осознают мошеннический характер конференции по Украине в Швейцарии.

Об этом, как информирует ТАСС, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин на полях Петербургского международного экономического форума.

«Мы рассчитываем, что руководство всех стран, независимо от того, в какие интеграционные объединения они входят, что руководители всех стран будут осознавать абсолютно мошеннический характер у этой затеи с встречей в Бюргенштоке...», — сказал дипломат.

По его словам, там пойдёт речь о том, чтобы предъявить России «априори неприемлемый ультиматум».

Также Галузин отметил, что для переговоров с Украиной нужно понять, кто будет легитимен в Киеве для этого.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что мирная конференция будет полезна только при участии Москвы и Киева.

Кроме того, британский эксперт Александр Меркурис отметил, что саммит Владимира Зеленского по Украине в Швейцарии терпит крах из-за отказа стран от участия.

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