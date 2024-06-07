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МИД: для переговоров с Украиной нужно понять, кто будет легитимен в Киеве для этого

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Россия сохраняет позицию в пользу переговоров с Украиной, но для их проведения нужно понять, кто будет легитимен со стороны Киева.

Об этом, как информирует ТАСС, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин на полях Петербургского международного экономического форума.

«Надо, конечно, будет понять, кто будет легитимным партнёром», — подчеркнул дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев закрыл все двери для переговорного процесса.

Кроме того, Песков выразил мнение, что Запад захочет убрать Зеленского с президентского поста.

Также сообщалось, что офис президента Украины не будет обращаться в суд по легитимности Владимира Зеленского.

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