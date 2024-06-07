МИД: для переговоров с Украиной нужно понять, кто будет легитимен в Киеве для этого
Об этом, как информирует ТАСС, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин на полях Петербургского международного экономического форума.
«Надо, конечно, будет понять, кто будет легитимным партнёром», — подчеркнул дипломат.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев закрыл все двери для переговорного процесса.
Кроме того, Песков выразил мнение, что Запад захочет убрать Зеленского с президентского поста.
Также сообщалось, что офис президента Украины не будет обращаться в суд по легитимности Владимира Зеленского.