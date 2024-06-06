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Песков: Запад захочет убрать Зеленского с президентского поста

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Запад через некоторое время, очевидно, захочет убрать Владимира Зеленского с поста президента Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: Запад захочет убрать Зеленского с президентского поста
  • РИА Новости

«Перспективы, не связанные с должностью главы государства. Очевидно, что его будут убирать», — заявил он в интервью «Известиям» в ответ на вопрос о дальнейших перспективах Зеленского.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос легитимности Зеленского требует серьёзного анализа, но точно известно, что если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, то это не значит, что президентский срок пролонгируется.

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук отмечал, что вести переговоры от имени Украины о мире с 21 мая некому.

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