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Песков: Киев закрыл все двери для переговорного процесса

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Киев закрыл все двери для переговорного процесса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: Киев закрыл все двери для переговорного процесса
  • РИА Новости

«Если вести серьёзный разговор с Киевом и пытаться выйти на политико-дипломатические средства урегулирования, то встаёт вопрос — с кем серьёзно говорить?» — подчеркнул он в интервью «Известиям».

По словам Пескова, киевским режимом по-прежнему закрыты все двери для переговорного процесса.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия открыта для переговоров об Украине, но это должны быть переговоры о мире, а не о перемирии.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что самый эффективный способ завершить украинский конфликт — перестать поставлять оружие Киеву.

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