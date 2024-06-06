Песков: Киев закрыл все двери для переговорного процесса

Киев закрыл все двери для переговорного процесса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если вести серьёзный разговор с Киевом и пытаться выйти на политико-дипломатические средства урегулирования, то встаёт вопрос — с кем серьёзно говорить?» — подчеркнул он в интервью «Известиям».

По словам Пескова, киевским режимом по-прежнему закрыты все двери для переговорного процесса.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия открыта для переговоров об Украине, но это должны быть переговоры о мире, а не о перемирии.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что самый эффективный способ завершить украинский конфликт — перестать поставлять оружие Киеву.