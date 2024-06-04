Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что самый эффективный способ завершить конфликт на Украине — перестать поставлять оружие Киеву.

Володин прокомментировал решение ряда стран отказаться от участия в конференции по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии.

По его словам, США и Евросоюз пытаются «затащить государства» на саммит и в то же время разрешают Киеву наносить удары западным вооружением по России.

«В то время как самый эффективный и быстрый способ завершить конфликт на Украине — перестать поставлять оружие киевским нацистам», — считает Володин.

Он подчеркнул, что любые попытки навязать Москве решения, «принятые на ангажированных сходках», будут обречены на провал.

Ранее китайские власти рассказали, почему страна не примет участия в конференции по Украине. Как отметила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, Пекину сложно участвовать в этом саммите, потому что там не созданы необходимые условия.