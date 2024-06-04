RT в Telegram
Подпишись

Володин назвал самый эффективный способ завершения конфликта на Украине

Короткая ссылка
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что самый эффективный способ завершить конфликт на Украине — перестать поставлять оружие Киеву.
Володин назвал самый эффективный способ завершения конфликта на Украине
  • РИА Новости

Володин прокомментировал решение ряда стран отказаться от участия в конференции по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии.

По его словам, США и Евросоюз пытаются «затащить государства» на саммит и в то же время разрешают Киеву наносить удары западным вооружением по России.

«В то время как самый эффективный и быстрый способ завершить конфликт на Украине — перестать поставлять оружие киевским нацистам», — считает Володин.

Он подчеркнул, что любые попытки навязать Москве решения, «принятые на ангажированных сходках», будут обречены на провал.

Ранее китайские власти рассказали, почему страна не примет участия в конференции по Украине. Как отметила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, Пекину сложно участвовать в этом саммите, потому что там не созданы необходимые условия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить