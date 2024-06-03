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В МИД Китая объяснили, почему страна не примет участия в конференции по Украине

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Официальный представитель МИД КНР Мао Нин рассказала, что Китаю сложно участвовать в саммите по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии, потому что там не созданы необходимые условия.
В МИД Китая объяснили, почему страна не примет участия в конференции по Украине
  • РИА Новости

По словам Мао Нин, Пекин выступает за то, чтобы конференция включала три элемента: признание со стороны Москвы и Киева, равное участие и справедливое обсуждение всех мирных инициатив.

«Китаю сложно участвовать во встрече именно потому, что мы считаем, что на этой встрече, вероятно, не удастся выполнить эти три пункта», — отметила представитель МИД. 

Ранее в Пекине заявили, что повестка конференции по Украине в Швейцарии не соответствует требованиям Китая.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, искать варианты путей выхода из украинского конфликта без участия России нелогично. 

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