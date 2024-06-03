В МИД Китая объяснили, почему страна не примет участия в конференции по Украине
- РИА Новости
По словам Мао Нин, Пекин выступает за то, чтобы конференция включала три элемента: признание со стороны Москвы и Киева, равное участие и справедливое обсуждение всех мирных инициатив.
«Китаю сложно участвовать во встрече именно потому, что мы считаем, что на этой встрече, вероятно, не удастся выполнить эти три пункта», — отметила представитель МИД.
Ранее в Пекине заявили, что повестка конференции по Украине в Швейцарии не соответствует требованиям Китая.
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, искать варианты путей выхода из украинского конфликта без участия России нелогично.