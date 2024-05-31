Пекин: повестка конференции по Украине расходится с требованиями Китая

Повестка конференции по Украине в Швейцарии не соответствует требованиям Китая, Пекину будет трудно участвовать в такой встрече, заявила представитель МИД КНР Мао Нин.

Она напомнила, что требования Китая о проведении мирной конференции отражены в консенсусе по политическому урегулированию украинского кризиса. Документ был представлен совместно с Бразилией.

«Существует явное расхождение между повесткой конференции, требованиями Китая и общими ожиданиями международного сообщества, Китаю трудно принять участие в этой встрече», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров по итогам заседания Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества, отвечая на вопрос RT, заявил, что конференция в Швейцарии по Украине нацелена лишь на обсуждение так называемой формулы мира Владимира Зеленского в качестве ультиматума.