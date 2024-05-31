Пекин: повестка конференции по Украине расходится с требованиями Китая
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Она напомнила, что требования Китая о проведении мирной конференции отражены в консенсусе по политическому урегулированию украинского кризиса. Документ был представлен совместно с Бразилией.
«Существует явное расхождение между повесткой конференции, требованиями Китая и общими ожиданиями международного сообщества, Китаю трудно принять участие в этой встрече», — цитирует дипломата РИА Новости.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров по итогам заседания Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества, отвечая на вопрос RT, заявил, что конференция в Швейцарии по Украине нацелена лишь на обсуждение так называемой формулы мира Владимира Зеленского в качестве ультиматума.