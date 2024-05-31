RT в Telegram
Подпишись

Пекин: повестка конференции по Украине расходится с требованиями Китая

Короткая ссылка
Повестка конференции по Украине в Швейцарии не соответствует требованиям Китая, Пекину будет трудно участвовать в такой встрече, заявила представитель МИД КНР Мао Нин.
Пекин: повестка конференции по Украине расходится с требованиями Китая
  • © РИА Новости / Павел Львов

Она напомнила, что требования Китая о проведении мирной конференции отражены в консенсусе по политическому урегулированию украинского кризиса. Документ был представлен совместно с Бразилией.

«Существует явное расхождение между повесткой конференции, требованиями Китая и общими ожиданиями международного сообщества, Китаю трудно принять участие в этой встрече», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров по итогам заседания Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества, отвечая на вопрос RT, заявил, что конференция в Швейцарии по Украине нацелена лишь на обсуждение так называемой формулы мира Владимира Зеленского в качестве ультиматума.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить