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Лавров: конференция в Швейцарии нацелена лишь на обсуждение «формулы Зеленского»

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Глава МИД России Сергей Лавров по итогам заседания Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), отвечая на вопрос RT, заявил, что конференция в Швейцарии по Украине нацелена лишь на обсуждение так называемой формулы мира Владимира Зеленского в качестве ультиматума.
Лавров: конференция в Швейцарии нацелена лишь на обсуждение «формулы Зеленского»
  • globallookpress.com

«Швейцарская конференция созывается исключительно для того, чтобы обсуждать «формулу Зеленского» в виде ультиматума», — подчеркнул глава российского МИД.

При этом Лавров отметил, что мирный план Китая «обозначает необходимость разобраться в первопричинах ситуации, когда руками Украины Запад решил подорвать законные интересы России».

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что так называемая формула Зеленского оторвана от реальности.

По его словам, любая «сходка», на которой обсуждаются подобные инициативы, в лучшем случае станет пустой тратой времени.

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