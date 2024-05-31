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Песков считает нелогичным искать выход из украинского конфликта без России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает нелогичным искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России.
Песков считает нелогичным искать выход из украинского конфликта без России
  • РИА Новости

«Искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением», — сказал Песков.

Таким образом он прокомментировал решение Китая не участвовать в конференции по Украине в Швейцарии.

Он также отметил, что Китай с самого начала говорил о бесперспективности проведения таких форматов без участия России.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что конференция в Швейцарии по Украине нацелена лишь на обсуждение так называемой формулы мира Владимира Зеленского в качестве ультиматума.

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