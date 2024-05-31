Reuters: Китай отказался участвовать в швейцарской конференции по Украине

КНР сообщила правительствам других стран, что не намерена принимать участие в швейцарской конференции по Украине.

Об этом пишет Reuters.

«Пекин отклонил приглашение, потому что условия для его участия не были выполнены», — передаёт агентство, ссылаясь на три источника.

Отказ Китая связан с тем, что на конференции не будут присутствовать представители России.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров по итогам заседания Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), отвечая на вопрос RT, заявил, что конференция в Швейцарии по Украине нацелена лишь на обсуждение так называемой формулы мира Владимира Зеленского в качестве ультиматума.