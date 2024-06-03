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Офис президента Украины не будет обращаться в суд по легитимности Зеленского

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Офис президента Украины не планирует обращаться в Конституционный суд для подтверждения легитимности Владимира Зеленского, заявила замглавы офиса по юридическим вопросам Ирина Мудрая.
Офис президента Украины не будет обращаться в суд по легитимности Зеленского
  • AP
  • © Vincent Thian

Она напомнила о политконсультациях фракций парламента в рамках диалога Жана Моне.

«Согласовали, что выборы будут после завершения войны, а парламент разработает специальный закон, который это урегулирует... Учитывая нормы Конституции, законодательство и договорённости парламентских фракций, я считаю, что у президента нет оснований обращаться в Конституционный суд», — цитирует Мудрую ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос легитимности Зеленского требует серьёзного анализа, но известно точно, что, если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, это не значит, что президентский срок пролонгируется.

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук отмечал, что вести переговоры от имени Украины о мире с 21 мая некому.

Один из авторов действующей Конституции Дмитрий Табачник заявил, что нелегитимность Владимира Зеленского создана специально, чтобы сделать невозможными переговоры с Россией.

Вместе с этим сам Зеленский заявил, что срок его полномочий ещё не закончился.

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