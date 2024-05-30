Один из авторов действующей Конституции Дмитрий Табачник заявил, что нелегитимность Владимира Зеленского, полномочия которого истекли 20 мая, создана специально, чтобы сделать невозможными переговоры с Россией.

«Зная нормы Конституции, могу сказать, что согласно 103-й статье Конституции и разъяснению Конституционного суда, которое очень чётко звучит, что сроки полномочий президента определяются только статьями Конституции, можно сказать, что после 20 мая Зеленский не является легитимным руководителем Украины», — сказал Табачник в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что по Конституции другой трактовки быть не может.

Как добавил Табачник, Зеленский — нелегитимный руководитель страны, что чётко исходит из норм Конституции.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что вопрос легитимности Зеленского требует серьёзного анализа, но известно точно, что если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, то это не значит, что президентский срок пролонгируется.

Он подчеркнул, что верховная власть на Украине после истечения президентских полномочий должна быть передана спикеру парламента.