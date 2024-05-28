Путин: предварительно, единственной легитимной властью на Украине остаётся Рада
- РИА Новости
«Есть ст. 111 Конституции Украины, которая говорит о том, что в этом случае (в период военного положения. — RT) полномочия верховной власти, фактически президентские полномочия, передаются спикеру парламента. Тем более что в условиях действия закона о военном положении полномочия парламента продлеваются. Это предварительный анализ», — сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине в таких условиях остаются парламент и спикер Рады.
Президент России отметил, что вопрос легитимности Владимира Зеленского требует серьёзного анализа, но известно точно, что, если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, это не значит, что президентский срок пролонгируется.