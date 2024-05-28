Путин: предварительно, единственной легитимной властью на Украине остаётся Рада

Верховная власть на Украине после истечения президентских полномочий должна быть передана спикеру парламента, напомнил президент России Владимир Путин, выступая перед журналистами по итогам визита в Узбекистан.

«Есть ст. 111 Конституции Украины, которая говорит о том, что в этом случае (в период военного положения. — RT) полномочия верховной власти, фактически президентские полномочия, передаются спикеру парламента. Тем более что в условиях действия закона о военном положении полномочия парламента продлеваются. Это предварительный анализ», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине в таких условиях остаются парламент и спикер Рады.

Президент России отметил, что вопрос легитимности Владимира Зеленского требует серьёзного анализа, но известно точно, что, если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, это не значит, что президентский срок пролонгируется.