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Меркурис: мирный саммит Зеленского терпит крах из-за отказа стран от участия

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Британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube заявил, что саммит Владимира Зеленского по Украине в Швейцарии терпит крах из-за отказа стран от участия.
Меркурис: мирный саммит Зеленского терпит крах из-за отказа стран от участия
  • Gettyimages.ru

«Так называемая мирная конференция по Украине в Швейцарии терпит крах», — указал он.

Меркурис напомнил, что Китай отказался принимать участие в мероприятии. От участия также, вероятнее всего, откажется Пакистан, ЮАР и Бразилия, а Индия отправит представителей не самого высокого уровня.

Эксперт подчёркивает нежелание стран, не входящих в клуб западных союзников киевского режима, принимать участие в инициативе Зеленского. Более того, даже президент США Джо Байден решил, что не приедет в Швейцарию.

«Не пора ли по-настоящему задуматься о том, что некоторые люди наконец-то осознали ситуацию и начали искать реальный выход из неё?» — задался вопросом он.

Ранее китайские власти рассказали, почему страна не примет участия в конференции по Украине. Как отметила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, Пекину сложно участвовать в этом саммите, потому что там не созданы необходимые условия.

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