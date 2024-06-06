Сийярто: мирная конференция будет полезна только при участии Москвы и Киева

Мирная конференция может принести результаты только тогда, когда на ней представлены обе стороны конфликта, в случае швейцарского саммита по Украине это не так, заявил RT министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Мирная конференция может принести реальные, существенные результаты только тогда, когда там представлены обе стороны конфликта. Очевидно, что в данном случае это не так», — сказал министр.

Сийярто заявил, что поедет в Швейцарию, чтобы высказать свою точку зрения: вместо санкций и враждебных заявлений нужны диалог и переговоры.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что люди, стоящие за конференцией по Украине в Швейцарии, не хотят мира.

По его словам, конференция нацелена лишь на обсуждение так называемой формулы мира Владимира Зеленского в качестве ультиматума.