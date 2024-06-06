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Сийярто: мирная конференция будет полезна только при участии Москвы и Киева

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Мирная конференция может принести результаты только тогда, когда на ней представлены обе стороны конфликта, в случае швейцарского саммита по Украине это не так, заявил RT министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Сийярто: мирная конференция будет полезна только при участии Москвы и Киева
  • Gettyimages.ru

«Мирная конференция может принести реальные, существенные результаты только тогда, когда там представлены обе стороны конфликта. Очевидно, что в данном случае это не так», — сказал министр.

Сийярто заявил, что поедет в Швейцарию, чтобы высказать свою точку зрения: вместо санкций и враждебных заявлений нужны диалог и переговоры.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что люди, стоящие за конференцией по Украине в Швейцарии, не хотят мира.

По его словам, конференция нацелена лишь на обсуждение так называемой формулы мира Владимира Зеленского в качестве ультиматума.

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