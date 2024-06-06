Сийярто: мирная конференция будет полезна только при участии Москвы и Киева
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«Мирная конференция может принести реальные, существенные результаты только тогда, когда там представлены обе стороны конфликта. Очевидно, что в данном случае это не так», — сказал министр.
Сийярто заявил, что поедет в Швейцарию, чтобы высказать свою точку зрения: вместо санкций и враждебных заявлений нужны диалог и переговоры.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что люди, стоящие за конференцией по Украине в Швейцарии, не хотят мира.
По его словам, конференция нацелена лишь на обсуждение так называемой формулы мира Владимира Зеленского в качестве ультиматума.