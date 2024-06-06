Улучшили положение по переднему краю: в МО РФ заявили о продвижении группировки войск «Север» в Харьковской области

Российские военнослужащие группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю в Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны России. Кроме того, ВС России за сутки поразили ряд целей, в том числе склад безэкипажных катеров, место подготовки и запуска БПЛА аэродромного типа и пункты временной дислокации иностранных наёмников.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 31-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 113, 120, 125-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Волчанск, Белый Колодезь, Весёлое, Высокая Яруга, Жовтневое и Циркуны (Харьковская область).

Об этом заявили в Минобороны России в рамках сводки о ходе специальной военной операции.

Военнослужащие группировки «Север» также отразили шесть контратак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады, 101-й бригады охраны генерального штаба ВСУ и 13-й бригады Нацгвардии Украины.

По оценкам Минобороны России, противник потерял до 140 военнослужащих, танк, два бронетранспортёра, семь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку (САУ) Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, два 152-мм орудия Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» тем временем заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Боровая (Харьковская область), Ивановка, Колодези и Новое (ДНР). Также отражены две контратаки подразделений 3-й штурмовой бригады ВСУ.

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Противник на этом направлении потерял до 155 военнослужащих, два бронетранспортёра, 155-мм САУ Krab польского производства, две 155-мм гаубицы М198 производства США, 152-мм САУ «Акация» и 105-мм орудие М119 производства США.

Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 54-й, 92-й механизированных бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны в районах н. п. Верхнекаменское, Елизаветовка, Константиновка и Курдюмовка (ДНР).

Потери ВСУ составили до 640 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, два автомобиля, 155-мм гаубица М198 производства США, три 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20. Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и два полевых склада боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 71-й егерской, 23-й, 28-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады Нацгвардии в районах н. п. Евгеновка, Карловка, Новгородское и Селидово (ДНР).

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Бойцы также отразили шесть контратак штурмовых групп 68-й егерской, 24, 47, 110 и 118-й механизированных бригад ВСУ.

Противник потерял до 345 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, четыре 152-мм гаубицы «Мста-Б» и 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й, 72-й механизированных бригад ВСУ, 102-й, 128-й бригад теробороны в районах н. п. Водяное, Нескучное и Урожайное (ДНР).

Противник потерял до 150 военнослужащих, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, 122-мм гаубицу Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

Наряду с этим подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах н. п. Пятихатки (Запорожская область), Мыловое, Новотягинка и Ингулец (Херсонская область).

ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, пять автомобилей, 152-мм САУ «Акация» и 122-мм САУ «Гвоздика».

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России за сутки поразили ряд целей, в том числе склад безэкипажных катеров, место подготовки и запуска БПЛА аэродромного типа и пункты временной дислокации иностранных наёмников. В 127 районах поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ.

Средства ПВО сбили 48 украинских беспилотников, противокорабельную ракету «Нептун», а также семь реактивных снарядов HIMARS и «Ольха».