Пушилин: ВС России продвигаются в Часовом Яре
- РИА Новости
Об этом он сказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.
«В Часовом Яре мы видим, что наши подразделения продолжают продвижение и освобождение данного населённого пункта», — указал Пушилин.
По его словам, российские войска осуществляют свою работу в достаточно тяжёлых условиях, но «задача стоит, поэтому ребята её реализовывают».
«Есть определённые успехи», — говоря о ситуации в населённом пункте.
Ранее «Военная хроника» проанализировала то, насколько безопасно военные ВСУ передвигаются в Часовом Яре.