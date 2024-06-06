Пушилин: ВС России продвигаются в Часовом Яре

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что бойцы ВС России продолжают продвижение в Часовом Яре.

Об этом он сказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.

«В Часовом Яре мы видим, что наши подразделения продолжают продвижение и освобождение данного населённого пункта», — указал Пушилин.

По его словам, российские войска осуществляют свою работу в достаточно тяжёлых условиях, но «задача стоит, поэтому ребята её реализовывают».

«Есть определённые успехи», — говоря о ситуации в населённом пункте.

Ранее «Военная хроника» проанализировала то, насколько безопасно военные ВСУ передвигаются в Часовом Яре.