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Пушилин: ВС России продвигаются в Часовом Яре

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что бойцы ВС России продолжают продвижение в Часовом Яре.
Пушилин: ВС России продвигаются в Часовом Яре
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.

«В Часовом Яре мы видим, что наши подразделения продолжают продвижение и освобождение данного населённого пункта», — указал Пушилин.

По его словам, российские войска осуществляют свою работу в достаточно тяжёлых условиях, но «задача стоит, поэтому ребята её реализовывают».

«Есть определённые успехи», — говоря о ситуации в населённом пункте.

Ранее «Военная хроника» проанализировала то, насколько безопасно военные ВСУ передвигаются в Часовом Яре.

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