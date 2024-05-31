«Военная хроника» проанализировала передвижение военных ВСУ в Часовом Яре

«Военная хроника» проанализировала то, насколько безопасно военные ВСУ передвигаются в Часовом Яре.

Как отмечает «Военная хроника», сохранность личного состава в бронетехнике можно видеть хотя бы на примере недавнего подрыва американской командно-штабной машины M577 A1 GE.

«Такой транспорт используется не по прямому «командно-штабному» назначению, а для переброски боеприпасов, воды и еды поближе к передовым укрепрайонам», — указывается в материале.

Судя по кадрам, опубликованным в Telegram «Военной хроники», за маршрутом движения техники от начала и до конца наблюдает БПЛА, и в конце он же фиксирует подрыв машины на мине.

«Косвенно это обстоятельство подтверждает, что разведывательно-ударный контур... продолжает успешно работать», — подчёркивается в анализе.

Ранее замкомандира отряда «Байкал» сравнил бои за Часов Яр со сражением за Артёмовск.