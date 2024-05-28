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Замкомандира отряда «Байкал» сравнил бои за Часов Яр со сражением за Артёмовск

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Продвижение подразделений Вооружённых сил России осложняется положением Часова Яра, поэтому бои за город, вероятнее всего, будут ожесточёнными.

Таким прогнозом с РИА Новости поделился заместитель командира отряда «Байкал» бригады имени святого Георгия с позывным Дон Рос.

По словам военнослужащего, он принимал участие в битве за Артёмовск. Собеседник агентства добавил, что в Часовом Яре российские войска «будут встречать горячо».

«Город на возвышенности — это усложняет продвижение. Хоть размером он и меньше Артёмовска, однако от этого не проще», — добавил он.

Ранее сообщалось, что костромские артиллеристы-десантники нанесли удар по укрепрайонам ВСУ в Часовом Яре.

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