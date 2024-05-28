Замкомандира отряда «Байкал» сравнил бои за Часов Яр со сражением за Артёмовск

Продвижение подразделений Вооружённых сил России осложняется положением Часова Яра, поэтому бои за город, вероятнее всего, будут ожесточёнными.

Таким прогнозом с РИА Новости поделился заместитель командира отряда «Байкал» бригады имени святого Георгия с позывным Дон Рос.

По словам военнослужащего, он принимал участие в битве за Артёмовск. Собеседник агентства добавил, что в Часовом Яре российские войска «будут встречать горячо».

«Город на возвышенности — это усложняет продвижение. Хоть размером он и меньше Артёмовска, однако от этого не проще», — добавил он.

Ранее сообщалось, что костромские артиллеристы-десантники нанесли удар по укрепрайонам ВСУ в Часовом Яре.