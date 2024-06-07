Подполье: киевский режим начал инсценировки обстрелов в окрестностях Херсона

В пророссийском подполье Херсона заявили, что пропагандисты киевского режима начали инсценировки обстрелов города и его окрестностей.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что на сегодняшний день в Херсоне на порядок возросло количество пожаров и информации о них в местных СМИ.

«Каждый день в городе что-то вспыхивает, а затем на этих местах появляются приезжие журналисты. Потом все в интернете наблюдают «сочные» кадры с места обстрела Херсона якобы российской армией», — заявили в подполье.

При этом, по данным агентства, в Херсоне и его окрестностях появились гражданские пикапы, в кузовах которых установлены 82-мм миномёты.

Отмечается, что свидетели не раз слышали звуки исходящих выстрелов, там, где были замечены эти пикапы, а затем сразу очевидные звуки прилётов по правому оккупированному Киевом берегу.

«Есть вероятность, что это снимают как раз киевские медийщики, а взрывы и пожары организованы группой ГУР от Буданова — с помощью кочующих на пикапах 82-мм миномётов», — говорится в статье.

Ранее в подполье сообщили, что назначенная Киевом администрация эвакуируется из Херсона.