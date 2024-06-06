Подполье: назначенная Киевом администрация эвакуируется из Херсона
- РИА Новости
«Как сообщают наши товарищи из Херсона, администрация эвакуируется из города. Главные чиновники давно сбежали, сейчас происходит уничтожение невывезенной документации», — сказал он РИА Новости.
Лебедев отметил, что в разных госучреждениях города произошли пожары. Он предположил, что это последний штрих в уничтожении документов.
Кроме того, по словам Лебедева, минувшей ночью ВС России ударили по складу боекомплектов в недействующем строительном гипермаркете.
Ранее в подполье сообщали, что иностранные наёмники стали чаще конфликтовать с жителями Херсона.
До этого наёмник из Франции заявил, что большинство иностранцев приезжают воевать на стороне ВСУ, чтобы снимать видео для TikTok.