Подполье: назначенная Киевом администрация эвакуируется из Херсона

Назначенная Киевом администрация эвакуируется из Херсона и сжигает документы, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Как сообщают наши товарищи из Херсона, администрация эвакуируется из города. Главные чиновники давно сбежали, сейчас происходит уничтожение невывезенной документации», — сказал он РИА Новости.

Лебедев отметил, что в разных госучреждениях города произошли пожары. Он предположил, что это последний штрих в уничтожении документов.

Кроме того, по словам Лебедева, минувшей ночью ВС России ударили по складу боекомплектов в недействующем строительном гипермаркете.

Ранее в подполье сообщали, что иностранные наёмники стали чаще конфликтовать с жителями Херсона.

До этого наёмник из Франции заявил, что большинство иностранцев приезжают воевать на стороне ВСУ, чтобы снимать видео для TikTok.