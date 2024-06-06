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Подполье: назначенная Киевом администрация эвакуируется из Херсона

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Назначенная Киевом администрация эвакуируется из Херсона и сжигает документы, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Подполье: назначенная Киевом администрация эвакуируется из Херсона
  • РИА Новости

«Как сообщают наши товарищи из Херсона, администрация эвакуируется из города. Главные чиновники давно сбежали, сейчас происходит уничтожение невывезенной документации», — сказал он РИА Новости.

Лебедев отметил, что в разных госучреждениях города произошли пожары. Он предположил, что это последний штрих в уничтожении документов.

Кроме того, по словам Лебедева, минувшей ночью ВС России ударили по складу боекомплектов в недействующем строительном гипермаркете.

Ранее в подполье сообщали, что иностранные наёмники стали чаще конфликтовать с жителями Херсона.

До этого наёмник из Франции заявил, что большинство иностранцев приезжают воевать на стороне ВСУ, чтобы снимать видео для TikTok.

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