Наёмник из Франции: иностранцы приезжают воевать на Украину ради видео в TikTok
- AP
«К нам пришло очень много так называемых тиктокеров, они приходят (в легион. — RT), чтобы записывать видео», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, эти наёмники ради ярких видео в социальных сетях тратят дефицитные снаряды.
«Жаль, когда их растрачивают ради трёх видео в TikTok», — отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что иностранный контингент, который приедет на Украину, будет в зоне поражения российской армии.