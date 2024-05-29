Наёмник из Франции: иностранцы приезжают воевать на Украину ради видео в TikTok

Наёмник из Франции в беседе с телеканалом France 2 заявил, что большинство иностранных наёмников решаются участвовать в украинском конфликте на стороне ВСУ, чтобы снимать видео для TikTok.

«К нам пришло очень много так называемых тиктокеров, они приходят (в легион. — RT), чтобы записывать видео», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, эти наёмники ради ярких видео в социальных сетях тратят дефицитные снаряды.

«Жаль, когда их растрачивают ради трёх видео в TikTok», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что иностранный контингент, который приедет на Украину, будет в зоне поражения российской армии.