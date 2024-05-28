Путин: иностранный контингент на Украине окажется в зоне поражения ВС России

Иностранный контингент, который приедет на Украину, будет в зоне поражения Вооружённых сил России, заявил президент Владимир Путин.

Он напомнил, что на Украине сейчас есть иностранцы, которые обслуживают высокоточное оружие под видом наёмников, — сейчас они несут потери, которые всё труднее скрывать.

«Если зайдут какие-то контингенты разных стран вместе с поляками, другие уйдут, поляки — никогда, это очевидная вещь... Если они там находятся, они также будут в зоне поражения наших вооружённых сил», — сказал Путин.

Такое решение стало бы нагнетанием и ещё одним шагом к серьёзному конфликту в Европе и к глобальному конфликту, сказал президент.

«Им это нужно? Ну пожалуйста. Мы всё равно будем делать так, как мы считаем нужным, вне зависимости от того, кто находится на территории Украины, вот это они должны знать точно», — подытожил Путин.

Глава государства также заявил, что Россия внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь её территории.