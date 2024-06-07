Чекунков: проект строительства моста на Сахалин реализуют не ранее 2030 года

Проект строительства моста на Сахалин может быть реализован в долгосрочной перспективе — вероятно, не ранее 2030 года.

Об этом в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Министр отметил, что «сдержанно верит в этот проект в долгосрочной перспективе».

«Маловероятно, что до 2030 года мы его увидим. Экономика успокоится, врагов победим, технологического суверенитета достигнем, думаю, с Японией найдём баланс», — подчеркнул Чекунков.

Ранее президент России Владимир Путин высказался в пользу строительства моста на Сахалин.

Также сообщалось, что правительство России выделит регионам 12 млрд рублей на обновление коммунальной инфраструктуры.