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Чекунков: проект строительства моста на Сахалин реализуют не ранее 2030 года

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Проект строительства моста на Сахалин может быть реализован в долгосрочной перспективе — вероятно, не ранее 2030 года.

Об этом в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Министр отметил, что «сдержанно верит в этот проект в долгосрочной перспективе». 

«Маловероятно, что до 2030 года мы его увидим. Экономика успокоится, врагов победим, технологического суверенитета достигнем, думаю, с Японией найдём баланс», — подчеркнул Чекунков.

Ранее президент России Владимир Путин высказался в пользу строительства моста на Сахалин.

Также сообщалось, что правительство России выделит регионам 12 млрд рублей на обновление коммунальной инфраструктуры.

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