Чекунков: проект строительства моста на Сахалин реализуют не ранее 2030 года
Об этом в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Министр отметил, что «сдержанно верит в этот проект в долгосрочной перспективе».
«Маловероятно, что до 2030 года мы его увидим. Экономика успокоится, врагов победим, технологического суверенитета достигнем, думаю, с Японией найдём баланс», — подчеркнул Чекунков.
Ранее президент России Владимир Путин высказался в пользу строительства моста на Сахалин.
Также сообщалось, что правительство России выделит регионам 12 млрд рублей на обновление коммунальной инфраструктуры.