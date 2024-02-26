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Кабмин: регионам выделят 12 млрд рублей на модернизацию ЖКХ

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Правительство России выделит регионам 12 млрд рублей на обновление коммунальной инфраструктуры.
Кабмин: регионам выделят 12 млрд рублей на модернизацию ЖКХ
  • РИА Новости

Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

«Направим российским субъектам 12 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры в рамках профильного федерального проекта», — заявил он.

По словам Мишустина, средства предназначены, в частности, для обновления инженерных сетей, ремонта котельных, очистных сооружений.

Ранее генеральный директор Европейской юридической службы Андрей Голощапов объяснил, как семьи могут получить скидки на оплату ЖКУ.

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