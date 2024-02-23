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Юрист Голощапов разъяснил процедуру получения скидок на оплату ЖКУ для семей

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Генеральный директор Европейской юридической службы Андрей Голощапов заявил, как семьи могут получить скидки на оплату ЖКУ.
Юрист Голощапов разъяснил процедуру получения скидок на оплату ЖКУ для семей
  • РИА Новости

«Многодетным семьям полагается скидка на оплату света, газа и воды. Её размер может отличаться в зависимости от региона, но не может быть менее 30%. Семьям, в которых есть взрослый человек с инвалидностью или ребёнок-инвалид, положена компенсация не ниже 50% на оплату коммунальных услуг», — цитирует Голощапова «Газета.Ru».

По словам эксперта, семьи с небольшим доходом могут рассчитывать на льготу, если на оплату ЖКУ уходит более 22% от семейного бюджета.

«Однако показатель может меняться в зависимости от места проживания», — пояснил Голощапов.

Для получения господдержки необходимо подать заявление в отделе социальной защиты населения, через «Госуслуги» или МФЦ.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области увеличили размер субсидии на оплату услуг ЖКХ.

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