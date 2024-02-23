Юрист Голощапов разъяснил процедуру получения скидок на оплату ЖКУ для семей

Генеральный директор Европейской юридической службы Андрей Голощапов заявил, как семьи могут получить скидки на оплату ЖКУ.

«Многодетным семьям полагается скидка на оплату света, газа и воды. Её размер может отличаться в зависимости от региона, но не может быть менее 30%. Семьям, в которых есть взрослый человек с инвалидностью или ребёнок-инвалид, положена компенсация не ниже 50% на оплату коммунальных услуг», — цитирует Голощапова «Газета.Ru».

По словам эксперта, семьи с небольшим доходом могут рассчитывать на льготу, если на оплату ЖКУ уходит более 22% от семейного бюджета.

«Однако показатель может меняться в зависимости от места проживания», — пояснил Голощапов.

Для получения господдержки необходимо подать заявление в отделе социальной защиты населения, через «Госуслуги» или МФЦ.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области увеличили размер субсидии на оплату услуг ЖКХ.