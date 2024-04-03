«Нужно связать с материком»: Путин высказался в пользу строительства моста на Сахалин

Владимир Путин заявил о целесообразности постройки моста между Сахалином и материковой частью России. Об этом президент высказался в ходе беседы с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Президент выразил мнение, что в случае возведения переправы развитие региона пойдёт другими темпами.

Владимир Путин заявил о целесообразности постройки моста из Сахалина на материковую часть России. Об этом президент высказался в ходе беседы с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

«Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком, и развитие пойдёт там другими темпами. Уверен абсолютно», — сказал президент.

Как полагает президент, в этом вопросе необходимо посмотреть на прогресс на прилегающих территориях. Говоря об этом, Путин пообещал сформулировать соответствующее поручение правительству.

Кроме того, президент высказал точку зрения, что строительство подходов и развязок в этой местности обойдётся дороже, чем возведение самого моста.

В истории России в прошлом неоднократно поднимался вопрос о целесообразности постройки моста между Сахалином и материковой частью страны. Впервые речь о постройке переправы шла ещё в XIX веке. В 1905 году часть острова отошла Японии по итогам войны, в результате чего от планов построить мост в России отказались.

Вновь этот вопрос обсуждался уже в эпоху СССР. В 1920-х годах проводились инженерные изыскания, по итогам которых было определено, что локация для потенциального возведения переправы характеризуется повышенной сейсмической активностью и рядом других усложняющих проект обстоятельств. В начале 1950-х годов стартовал проект строительства тоннеля, который должен был соединить Сахалин с материком, но до конца реализован он не был.

Владимир Путин также неоднократно высказывался на тему возможности постройки моста. В частности, в июле 2018 года президент поручил кабмину проработать вопрос о строительстве переправы.

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В ходе состоявшейся тогда беседы президента с Олегом Кожемяко, занимавшим в тот момент пост губернатора Сахалинской области, Путин заявил, что знает о значимости для Сахалина связи с материком. Он также выразил мнение, что проект мог бы сделать регион более доступным и наряду с этим поспособствовать развитию Хабаровского края.

Как добавил Путин, местные депутаты заявили, что речь идёт о «давней мечте тех, кто на Сахалине проживает».

В августе 2021 года полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что решение о строительстве моста на Сахалин находится в компетенции главы государства.

«Его стоимость, его значение для России таково, что никто другой такого решения принять не может. Поэтому задача правительства — обосновать решение, что мост полезен», — сказал Трутнев в эфире радио «Комсомольская правда».

Кроме того, в сентябре 2021 года глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что проект моста прорабатывается, этим вопросом занимается РЖД. По его словам, для этих целей сформирована рабочая группа. Савельев заявил о поддержке проекта, назвав его при этом «капиталоёмким».