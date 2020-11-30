В Кремле оценили возможность строительства моста на Сахалин

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что строительство моста на остров Сахалин должно быть экономически обоснованным, пока таких планов нет.
В Кремле оценили возможность строительства моста на Сахалин
  • © Артем Житенев
  • РИА Новости

«Обсуждения ведутся постоянно, но пока каких-то конкретных планов на этот счёт нет», — сказал Песков, отметив, что «экономические факторы, естественно, первостепенны».

Он отметил, что «возведение такого крупного инфраструктурного объекта экономически целесообразно только в случае наполнения его определённым потоком товаров, грузов».

По словам пресс-секретаря, пока «об этом говорить не приходится».

В 2018 году президент России Владимир Путин поручал правительству проработать вопрос о строительстве моста на Сахалин. 

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