В Кремле оценили возможность строительства моста на Сахалин
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- РИА Новости
«Обсуждения ведутся постоянно, но пока каких-то конкретных планов на этот счёт нет», — сказал Песков, отметив, что «экономические факторы, естественно, первостепенны».
Он отметил, что «возведение такого крупного инфраструктурного объекта экономически целесообразно только в случае наполнения его определённым потоком товаров, грузов».
По словам пресс-секретаря, пока «об этом говорить не приходится».
В 2018 году президент России Владимир Путин поручал правительству проработать вопрос о строительстве моста на Сахалин.