Сенатор призвал Байдена ответить Кубе за решение принять с визитом суда ВМФ России
Об этом он написал в соцсети Х.
«Если режим на Кубе решит позволить такой (субмарине — RT.) зайти в порт всего в 90 милях от наших берегов, то администрация Байдена должна добиться реальных последствий для них», — цитирует сенатора РИА Новости.
Ранее на Кубе анонсировали визит российских АПЛ «Казань» и фрегата «Адмирал Горшков».
Позже координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон следит за ситуацией вокруг визита группы кораблей Военно-морского флота России в порт Гаваны.