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Сенатор призвал Байдена ответить Кубе за решение принять с визитом суда ВМФ России

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Американский сенатор-республиканец Марко Рубио призвал президента США Джо Байдена ответить Кубе за решение Гаваны принять с визитом отряд из четырёх судов российского военно-морского флота, включая атомную подводную лодку.

Об этом он написал в соцсети Х.

«Если режим на Кубе решит позволить такой (субмарине — RT.) зайти в порт всего в 90 милях от наших берегов, то администрация Байдена должна добиться реальных последствий для них», — цитирует сенатора РИА Новости.

Ранее на Кубе анонсировали визит российских АПЛ «Казань» и фрегата «Адмирал Горшков».

Позже координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон следит за ситуацией вокруг визита группы кораблей Военно-морского флота России в порт Гаваны.

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