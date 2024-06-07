Сенатор призвал Байдена ответить Кубе за решение принять с визитом суда ВМФ России

Американский сенатор-республиканец Марко Рубио призвал президента США Джо Байдена ответить Кубе за решение Гаваны принять с визитом отряд из четырёх судов российского военно-морского флота, включая атомную подводную лодку.

Об этом он написал в соцсети Х.

«Если режим на Кубе решит позволить такой (субмарине — RT.) зайти в порт всего в 90 милях от наших берегов, то администрация Байдена должна добиться реальных последствий для них», — цитирует сенатора РИА Новости.

Ранее на Кубе анонсировали визит российских АПЛ «Казань» и фрегата «Адмирал Горшков».

Позже координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон следит за ситуацией вокруг визита группы кораблей Военно-морского флота России в порт Гаваны.