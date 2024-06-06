«Послевоенные геополитические цели»: историк — о высадке западных союзников в Нормандии

80 лет назад, 6 июня 1944 года, началась высадка в Нормандии войск западных стран, входивших в Антигитлеровскую коалицию. Так западные союзники СССР по коалиции открыли второй фронт в Европе. Нацисты пытались блокировать плацдарм, созданный в Северной Франции силами английских, американских и канадских дивизий, однако наступательные операции Красной армии на советско-германском фронте лишили их необходимых для этого подкреплений. О высадке западных союзников в Нормандии и её влиянии на ход Второй мировой войны в интервью RT рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

— Когда началось обсуждение операции по открытию западными союзниками СССР по Антигитлеровской коалиции второго фронта и как оно проходило?

— Обсуждение открытия второго фронта или других форм активного участия западных союзников в боях против Третьего рейха началось сразу после нападения Германии на Советский Союз. В частности, Сталин написал Черчиллю послание, в котором предлагал рассмотреть возможность высадки английских войск в северных районах СССР. Но, как известно, этого не произошло. По мере развития событий на советско-германском фронте Москва стала настаивать конкретно на высадке сил западных союзников во Франции, чтобы два фронта войск Антигитлеровской коалиции шли навстречу друг другу.

Обсуждение шло долго и очень непросто. Западные союзники постоянно говорили, что они не готовы, что у них не хватает возможностей, сил, финансов, личного состава, десантных средств. Тем не менее Советский Союз продолжал настаивать на своём — в частности, во время переговоров представителей Антигитлеровской коалиции в сентябре и декабре 1941 года.

В ходе визита наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова в Лондон и Вашингтон в мае — июне 1942 года вопрос об открытии второго фронта вообще был поставлен ребром. Рузвельт пообещал, что западные союзники сделают всё возможное, чтобы открыть второй фронт уже в 1942-м. Но Черчилль был против. Британский премьер считал нецелесообразным предпринимать какие-либо решительные шаги, пока не станет окончательно ясно, как повернётся противостояние Германии и Советского Союза. Поэтому ни в 1942-м, ни в 1943-м второй фронт открыт так и не был. Есть версия, что Сталин даже сказал Черчиллю на переговорах в Москве в августе 1942 года, что русские воевать с немцами не боятся, а англичане, видимо, боятся и что немцы на самом деле не такие страшные, как кажутся.

В любом случае во время Московской, Сталинградской, Курской битвы, битвы за Днепр СССР сам сдерживал основной натиск войск гитлеровской коалиции, которая бросала на восток от трёх четвертей до четырёх пятых всех своих сил.

— Почему союзники после длительных переговоров всё-таки согласились открыть второй фронт в 1944 году?

— Для западных союзников было важно полноценно открыть второй фронт в такой момент, когда это было бы уже относительно безопасно, но до того, как Красная армия войдёт в основные европейские центры. Берлин, Прага, Вена, по мнению Черчилля, должны были остаться под контролем Запада. Поэтому Лондон хотел открыть второй фронт по так называемому балканскому варианту — развить наступление в районе Югославии, перерезая путь Красной армии с севера на юг и не пуская её в Европу. Но добиться согласия Рузвельта на такой вариант не удалось.

Тегеранская конференция

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Во время Курской битвы западные союзники полностью осознали, что Советский Союз в состоянии самостоятельно разгромить Германию и вступить в Европу. Поэтому на Квебекской конференции в августе 1943 года представители США и Великобритании принципиально договорились открыть второй фронт. Тогда впервые прозвучали слова «май 1944 года». Союзники даже рассматривали возможность экстренно перебросить войска в Европу в случае быстрого коллапса Германии (под натиском Красной армии), не считаясь с потерями и затратами. Так важны были для них послевоенные геополитические цели и мировое господство.

На Тегеранской конференции Сталин дожал западных союзников, и им не оставалось ничего иного, как пообещать открыть второй фронт в 1944 году в том месте, где это устраивало бы Советский Союз.

— Как были определены точные время и место высадки союзных войск?

— Конкретное место высадки обсуждалось союзниками достаточно долго. Кто-то даже предлагал высадиться сначала в Южной Франции, но в конце концов англичане и американцы договорились о совместных действиях на Северном французском побережье.

Существовали три потенциальные точки высадки: пролив Па-де-Кале, район Бретани и Нормандия.

Первый вариант был самым удобным с точки зрения логистики и организации высадки, но немцы ждали удара именно оттуда, и там у них была самая мощная оборона. До Бретани пришлось бы слишком долго перебрасывать экспедиционные войска. Поэтому остановились на Нормандии. Причём союзники проводили активные дезинформационные мероприятия, чтобы немцы поверили в перспективу высадки на берегу Па-де-Кале. И эта кампания удалась.

Коммандос Королевской морской пехоты, приданные 3-й пехотной дивизии, продвигаются вглубь страны от «Сорд-Бич», 6 июня 1944 года

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Начать высадку хотели 5 июня. Незадолго до этой даты погода испортилась. Операцию отменили. Но в последний момент метеорологи дали прогноз, что погода кратковременно улучшится, и операцию в авральном порядке назначили на 6 июня 1944 года.

— Каков был план действий войск союзников и какие силы участвовали в его реализации?

— Кодовое название всего наступления во Франции было «Оверлорд», а десантирования 6 июня — операция «Нептун». Общее количество сил западных союзников, предназначенных для открытия второго фронта, достигало 2,9 млн военнослужащих. Для десантирования и захвата плацдарма в первый день операции было выделено около 156 тыс. человек, включая воздушных десантников. Парашютисты должны были дезорганизовать тыл противника. Бомбардировочная и истребительная авиация союзников завоевала полное господство в воздухе. Дезорганизована была вся аэродромная сеть немцев в районе высадки. Так началась самая масштабная десантная операция в истории Европы.

Демонстрационные удары наносились в районе Па-де-Кале и Бреста (город на французском полуострове Бретань. — RT). Они сыграли свою роль. Немцы не сразу поняли, где на самом деле происходит высадка основных сил союзников. Лишь с существенным опозданием Гитлер отдал приказ начать переброску войск в Нормандию из других районов Франции.

Американские десантные войска, нагруженные оборудованием, пробираются через прибой к пляжу Нормандии с десантных кораблей в июне 1944 года, чтобы поддержать тех, кто уже участвовал в штурме в день «Д»

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— Всё ли шло у союзников по плану в день высадки 6 июня 1944 года и насколько успешными были их действия в целом?

— День высадки в Нормандии стал для западных союзников кровавым. Несмотря на фактор неожиданности и успешную кампанию по дезинформации врага, они потеряли, по разным данным, около 10 тыс. военнослужащих. Из-за сложных погодных условий и нехватки опыта проведения подобных операций многие воздушные десантники погибли, попали в плен или вынуждены были действовать в отрыве от основных сил.

Нужно признать мужество военнослужащих союзников и то, что им удалось добиться определённых успехов, захватив плацдарм на побережье Франции. Однако англо-американское командование изначально рассчитывало на то, что войска союзников сразу продвинутся гораздо дальше.

Людей и припасы переправляют на десантные корабли, направляющиеся для первого вторжения союзников в Нормандию, 6 июня 1944 года

AP

© Peter Carroll

— Почему нацисты не смогли остановить высадку союзных войск в Нормандии?

— Нужно понимать, что на момент открытия второго фронта во всей Западной Европе, включая Францию, находилась примерно лишь пятая часть войск, которыми располагала Германия. Абсолютное большинство немецких войск воевало на Советско-Германском фронте. Кроме того, во Франции гитлеровское командование держало подразделения, обладавшие низкой боеготовностью. Там служили пожилые мобилизованные, неопытные юноши. Туда перебрасывали на доукомплектацию и отдых части, которые понесли критические потери на востоке. Во Франции у немцев не было новейшего оружия, ощущалась острая нехватка военной техники.

Если бы немцы имели возможность перебросить свои отборные части с советско-германского фронта, то развить успех союзникам во Франции, я считаю, не удалось бы. Но советское командование, выполняя свои коалиционные обязательства перед США и Великобританией, начало реализацию летом 1944 года Белорусской и Ясско-Кишинёвской стратегических наступательных операций.

Сложная ситуация для немцев на востоке в конечном итоге позволила союзникам во Франции вырваться на оперативный простор. У немцев не оказалось достаточно сил для того, чтобы блокировать их плацдарм в Нормандии.

Британские солдаты, раненные при высадке в Нормандии, возвращаются в Британию, 14 июня 1944 года

AP

— Как высадка союзников в Нормандии повлияла на боевые действия на других фронтах Второй мировой войны? И как операции советских войск влияли на события в Западной Европе?

— СССР получил возможность напрямую взаимодействовать с союзниками в области координации боевых действий в Европе. Мы наступаем с востока, они с запада. Однако решающую роль в разгроме нацистской Германии сыграла Красная армия. По мнению большинства отечественных историков, опирающихся на факты и цифры, даже если бы высадки в Нормандии не было, СССР всё равно одержал бы победу над Третьим рейхом, а части Красной армии дошли бы до Ла-Манша. Однако, вне всяких сомнений, высадка союзников в Нормандии приблизила окончание войны. Правда, если бы союзники, как их просили и как они обещали, высадились во Франции в 1942 году, то гитлеризм пал бы ещё раньше и миру, скорее всего, удалось бы избежать гибели десятков миллионов невинных гражданских и военнопленных. Но Англия и США этого не сделали, исходя из той стратегии, которую я уже описал раньше.

Белорусская стратегическая наступательная операция «Багратион». Штурмовая группа бойцов Красной армии под огнём противника идёт в атаку

РИА Новости

© Пётр Бернштейн

— Как бы вы оценили действия властей западных стран, не пригласивших Россию на 80-летний юбилей высадки сил союзников в Нормандии?

— Это историческая амнезия, помноженная на пещерную русофобию. Ещё во время Второй мировой войны нашу страну считали временным союзником, которого США и Великобритания пытались использовать в своих целях. Как только война закончилась, СССР стал для Запада противником номер один. В картине мира англосаксов, стремящихся к мировому господству, мы лишние. Их до сих пор дико раздражает тот факт, что это именно Советский Союз нанёс решающий удар по гитлеризму и внёс самый большой вклад в освобождение Европы. Они пытаются сделать всё возможное, чтобы об этом все забыли.