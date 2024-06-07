«Политический вопрос»: может ли Израиль пойти на проведение военной операции против «Хезболлы» в Ливане

Иран выступил с предупреждением Израилю в связи с возможным началом операции ЦАХАЛ против ливанской группировки «Хезболла». Ранее Биньямин Нетаньяху в ходе посещения приграничных районов с Ливаном заявил, что израильские власти готовы к решительным действиям против «Хезболлы». В Армии обороны Израиля также сообщили о вероятности наступления на позиции ливанской группировки. Впрочем, с точки зрения аналитиков, сейчас неподходящий момент для расширения военной активности Тель-Авива, поскольку его поддержка со стороны коллективного Запада сокращается. Однако дальнейшие действия израильских властей будут напрямую зависеть от их главного союзника — Вашингтона, уверены эксперты.

Иран предостерёг Израиль от проведения военной операции против ливанского движения «Хезболла».

«Хотя Нетаньяху может стремиться к эскалации кризиса и расширению географии войны для сохранения своей власти, правители сионистского режима (Израиля. — RT) и его сторонники отлично понимают, что, потерпев неудачу в борьбе с ХАМАС, они столкнутся с ещё более болезненным поражением от «Хезболлы», которая значительно превосходит ХАМАС в плане военной мощи», — приводит издание Newsweek комментарий постпредства Ирана при ООН.

В представительстве добавили, что «Хезболла» «располагает достаточным потенциалом, чтобы защитить и себя, и отдельно Ливан, не нуждаясь в помощи со стороны Ирана». При этом вина за эскалацию кризиса в регионе ляжет на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который якобы заинтересован в подобном развитии событий, заявили иранские дипломаты.

Второй фронт

Напомним, с начала военной операции Израиля против движения ХАМАС в октябре 2023 года поддерживающее палестинцев проиранское движение «Хезболла» наносит удары по северным районам еврейского государства. В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атакует позиции «Хезболлы» в приграничных регионах Ливана.

В результате десятки тысяч людей по обе стороны границы были вынуждены покинуть свои дома, сообщает Reuters. Это самое интенсивное вооружённое противостояние между Израилем и «Хезболлой» со времён Второй ливанской войны 2006 года.

Биньямин Нетаньяху

AP

© Avi Ohayon / GPO / Handout

3 июня в результате обстрелов «Хезболлы», в ходе которых было запущено не менее 30 ракет, на севере Израиля вспыхнули пожары. Загорелись дома и лес в городе Кирьят-Шмона, а также в районе Галилеи, граничащей с Ливаном. Это привело к перекрытию нескольких ключевых дорог.

На следующий день начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что Израиль в скором времени может принять решение о начале наступления против «Хезболлы» в приграничных районах.

«После масштабных учений мы готовы перейти к наступлению на севере. Приближается момент, когда нам нужно принять решение», — приводит его слова Reuters.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 5 июня прибыл в Кирьят-Шмона, где в ходе осмотра пострадавших от пожаров районов заявил, что власти страны готовы к очень решительным действиям против «Хезболлы» на своих северных границах.

Политик напомнил о своём обещании, данном ещё в начале войны с ХАМАС, что его правительство восстановит безопасность и на юге, и на севере страны, и заверил, что достигнет этой цели тем или иным путём.

В тот же день газета The Times of Israel сообщила, что правительство Израиля увеличило число резервистов, которых ЦАХАЛ может мобилизовать в случае необходимости, с 300 тыс. до 350 тыс. При этом издание со ссылкой на военных утверждает, что этот шаг связан не с возможным расширением боевых действий на севере, а с продолжающейся наземной операцией на юге сектора Газа.

«По информации, предоставляемой ЦАХАЛ, повышение числа призванных резервистов связано с тем, что на проведение операции в Рафахе, на юге сектора Газа, потребовалось больше военных, чем планировалось изначально», — отмечалось в материале.

Операция ЦАХАЛ в секторе Газа до сих пор не завершена. Сейчас её основной целью является город Рафах на границе с Египтом. Власти Израиля в начале февраля объявили о планах ввести в этот город армию, чтобы уничтожить находящиеся там батальоны группировки ХАМАС.

В ночь на 28 мая Рафах подвергся одной из самых интенсивных воздушных бомбардировок с октября прошлого года. После этого в городе были замечены израильские танки.

Внешние факторы

Вопрос расширения военной операции ЦАХАЛ будет зависеть от того, как это воспримут в Вашингтоне, считает военный эксперт Иван Коновалов.

«Это вопрос не столько военный, сколько политический, который Израиль должен согласовать со своим главным союзником — Соединёнными Штатами. Они сейчас не очень положительно относятся к действиям Израиля в Газе, особенно на фоне приближающихся выборов, так как действия властей еврейского государства отражаются и на американцах. Ставки слишком высоки, и в Вашингтоне боятся ещё дальше дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке», — пояснил Коновалов в комментарии RT.

Без дополнительной военной помощи со стороны США израильская сторона вряд ли сможет открыть второй фронт против куда более серьёзного противника в лице «Хезболлы», ещё не до конца разобравшись с операцией в Газе, добавил аналитик.

Бойцы ливанского движения «Хезболла»

globallookpress.com

© Marwan Naamani / dpa

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с RT также назвал сложной задачей для Израиля возможное открытие нового направления военной операции.

«Я не думаю, что в ближайшее время Израиль пойдёт на открытие второго фронта, во всяком случае при той ситуации, которая сейчас сложилась вокруг последних действий на южных границах Газы. Да и в целом на фоне нарастающих антиизраильских настроений среди ряда европейских стран. Уже несколько государств ЕС признали независимость Палестины. На этом фоне Израиль должен, наоборот, сократить свою военную активность, а не рисковать, открывая фронт в Ливане», — заявил политолог.

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В то же время Иран, несмотря на утверждения, что «Хезболла» может сама справиться с ЦАХАЛ, не упустит возможности поддержать дружественную ему группировку, которая сражается с израильтянами, считает Михайлов.

«Конечно, поддержка «Хезболлы» со стороны Ирана в таком случае усилится, тем более что военно-технические компетенции Тегерана значительно возросли», — прогнозирует аналитик.

Однако стоит помнить: с самого начала конфликта в октябре 2023 года уже неоднократно звучали прогнозы, что «Хезболла» перейдёт в наступление на Израиль либо, напротив, Израиль развернёт наступление на Ливан, добавил Михайлов.

«Но до сих пор всё это ограничивалось больше агрессивной риторикой, не очень масштабными взаимными обстрелами... Пока на более серьёзную эскалацию стороны не идут. Всё-таки расстояние между Ливаном и Газой значительное — около 300 км. Это будут уже две разные зоны боевых действий. Готов ли Израиль к этому на фоне уменьшающейся поддержки коллективного Запада?» — подчеркнул специалист.

По его словам, Иран, судя по его последним действиям, сейчас не настроен на конфронтацию.

«Иран, со своей стороны, не будет дополнительно вооружать «Хезболлу», если Израиль не начнёт какие-нибудь военные операции на юге Ливана», — отметил эксперт.

Александр Михайлов также выразил уверенность, что дальнейший курс Израиля будет зависеть от Соединённых Штатов.