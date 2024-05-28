«Недовольство действиями Тель-Авива»: как признание странами Европы Палестины может повлиять на её конфликт с Израилем

Во вторник, 28 мая, вступило в силу решение властей Испании, Ирландии и Норвегии об официальном признании Палестины государством. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что это должно помочь израильтянам и палестинцам прийти к миру. Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что ожидаются аналогичные решения от Бельгии, Люксембурга, Португалии и Словении. Эксперты отмечают, что страны Европы таким образом поддерживают двухгосударственное решение конфликта, однако это вряд ли принудит Израиль к сворачиванию военной кампании против палестинцев и участию в политическом урегулировании.

Правительство Испании официально признало Палестину в качестве государства. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Педро Санчес.

«Это историческое решение, единственная цель которого — помочь израильтянам и палестинцам прийти к миру», — сказал он.

Также в силу вступили решения о признании Палестинского Государства, принятые правительствами Норвегии и Ирландии. Глава ирландского правительства Саймон Харрис подчеркнул, что признание Палестины является частью реализации двухгосударственного решения конфликта с Израилем.

«Это важный момент, и я думаю, он подаёт миру сигнал о том, что существуют практические шаги, которые ваша страна может сделать для спасения надежды и курса на реализацию формата двух государств, пока другие, увы, пытаются этот вариант разбомбить, чтобы от него не осталось и следа», — подчеркнул он.

В ответ на шаг Мадрида глава МИД Израиля Исраэль Кац обвинил премьер-министра Санчеса в том, что он является соучастником в подстрекательстве к геноциду еврейского народа.

Парад суверенитета

После вступления в силу решений Испании, Норвегии и Ирландии государственность Палестины признают более 145 из 193 стран-членов ООН.

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что его страна в ближайшее время ожидает признания от Бельгии, Люксембурга, Португалии и Словении.

«Словения — ожидаем на днях. Мы ждём в ближайшее время Люксембург. Мы ждём Бельгию, Португалию. Европейцы начали понимать, что что-то не получается», — приводит его слова агентство ТАСС.

Заседание Совбеза ООН

AP

© Craig Ruttle

Ранее Израиль отозвал для консультаций своих послов из Испании, Норвегии и Ирландии, а глава МИД Исраэль Кац подчеркнул, что своими действиями европейские государства вознаграждают боевиков ХАМАС и поддерживающий их Иран.

Также признание Палестины некоторыми странами Европы ранее осудили в США. Представители Белого дома сообщили, что, по мнению президента Джо Байдена, двухгосударственное решение палестино-израильского конфликта должно стать результатом переговоров между сторонами, а не односторонних действий других стран.

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В Кремле же заявили, что Россия как правопреемница СССР признала Палестину и считает, что это укладывается в соответствующие резолюции Совбеза ООН и отвечает подходу к решению проблемы на основе двухгосударственного урегулирования, которому РФ собирается следовать и дальше.

Напомним, что создание государства Палестина было предусмотрено резолюцией ООН №181 о разделе одноимённой исторической области, которая управлялась Великобританией после окончания Первой мировой войны.

Согласно резолюции №181, принятой в 1947 году, на этой территории должно было быть создано два независимых государства — еврейское и арабское. При этом на тот момент значительную часть населения Палестины составляли арабы.

Еврейское государство Израиль было создано в 1948 году, а в 1949-м оно было принято в качестве члена в ООН. В последующие десятилетия в результате череды арабо-израильских войн Израиль значительно расширил свои границы, взяв под контроль многие территории, которые были закреплены за палестинцами в резолюции №181.

Тель-Авив последовательно и категорично отрицает политическое решение конфликта с палестинцами, которое подразумевает создание и признание их собственного государства. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно говорил, что не должно быть Государства Палестина, а всю территорию к западу от реки Иордан должен контролировать Израиль.

В январе 2024 года во время визита в США для переговоров с Джо Байденом по этой проблеме Нетаньяху подчеркнул, что он «30 лет работал над недопущением развития палестинского государства».

Снижение напряжения

Тенденция на признание Палестины государством всё большим количеством стран в Европе говорит о том, что статус Израиля как жертвы в конфликте с ХАМАС подвергается пересмотру, отметил в разговоре с RT профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров.

«В Европе растёт недовольство действиями Тель-Авива, и эти государства таким образом его выражают», — отметил эксперт.

Процесс по международному признанию Палестины необходим для реализации двухстороннего решения палестино-израильского конфликта, добавил Винокуров.

«Чем больше стран признают Палестину и право её народа на собственное государство и самоопределение, тем быстрее можно будет поставить военно-политическое руководство Израиля перед фактом, что сегодняшние действия ЦАХАЛ, особенно последние инциденты в Рафахе, являются прямым нарушением всех принципов ООН», — подчеркнул политолог.

Израильская бронетехника в секторе Газа

AP

© Israel Defense Forces

Однако научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов считает, что признание Палестины на международном уровне не заставит Тель-Авив отказаться от военной кампании против палестинцев.

«Палестина уже признана более чем 140 государствами — членами ООН, это никак не влияет на динамику происходящих в секторе Газа событий и политику Израиля по отношению к палестинскому народу. Вряд ли эта ситуация изменится из-за того, что в списке этих государств появятся Испания, Норвегия, Ирландия и другие страны Европы. Эти страны принимают подобные решения прежде всего, чтобы снизить внутреннее напряжение у себя, на фоне протестов в поддержку Палестины», — отметил собеседник RT.

Он напомнил, что Европа уже предпринимала попытки участвовать в урегулировании конфликта между Палестиной и Израилем.

«Была Мадридская конференция, потом подписание соглашений в Осло. Все питали надежду, что израильско-палестинский конфликт после их заключения будет разрешён политическим путём. Однако спустя 30 лет можно констатировать, что эти соглашения были реализованы лишь частично — и с палестинской стороны. Израиль не делал никаких шагов навстречу с середины 2000-х годов. В нынешних условиях ни один израильский кабинет не будет реагировать на подобные действия европейских государств по признанию Палестины», — считает аналитик.

В комментарии RT старший преподаватель кафедры языков стран Ближнего и Среднего Востока МГИМО Татьяна Тюкаева также отметила, что признание Палестины странами ЕС вызвано внутренней политической обстановкой в этих государствах.

«В странах Запада в целом усиливаются пропалестинские настроения, что ранее было нетипично. Они ещё более усилились после агрессивного и неизбирательного ответа Израиля на атаку ХАМАС 7 октября. На фоне роста подобных настроений правительства этих стран заявляют о признании Палестины. Но вопрос в том, насколько успешным это будет в дальнейшем. США, Франция и Германия заявляют, что данный шаг несвоевременный. А в израильском видении ситуации это трактуется как поощрение террористов», — рассказала эксперт.

Однако Испания, Ирландия и Норвегия подчёркивают, что таким образом поддерживают мирный способ решения конфликта, добавила Тюкаева.

«Эти страны осуждают терроризм, подчёркивая, что ХАМАС — не вся Палестина. Своим признанием они следуют формуле международно признанного двухгосударственного решения израильско-палестинского конфликта. Если вы согласны с этим решением, которое было установлено резолюциями ООН, значит нужно признавать, кроме Израиля, и Палестину. Они руководствуются такой логикой», — пояснила политолог.

При этом остановить свою военную кампанию и полностью реализовать политическое решение конфликта может только сам Израиль, подчеркнула Татьяна Тюкаева.

«Весь мир может признать Палестину, но мало кто может надавить на Израиль, чтобы разрешить этот конфликт невоенным путём. Этого, по большому счёту, не может даже его самый большой военный и политический союзник — США. Израиль находится в позиции силы, так как его армия наступает на сектор Газа и Рафах, и палестинцы не могут их остановить. Пока Израиль не поменяет свой курс, двухгосударственное решение не сможет быть реализовано», — заключила собеседница RT.