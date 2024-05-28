Испания и Норвегия официально признали Палестину суверенным государством

Решения властей Испании и Норвегии признать Палестину в качестве независимого государства официально вступило в силу.

«Сегодня, когда Норвегия официально признаёт Палестину как государство, это важная веха в отношениях между Норвегией и Палестиной», — приводятся слова главы МИД Нидерландов Эспена Барта Эйде на сайте правительства королевства.

Вместе с этим на странице в соцсети Х глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес также опубликовал трансляцию того, как провёл пресс-конференцию, на которой объявил о признании Палестины.

«Сегодня в совете министров мы приняли решение о признании государства Палестина», — цитируют его «Известия».

Ранее посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что Бельгия, Люксембург, Португалия и Словения в ближайшее время могут признать Палестину в качестве независимого государства.