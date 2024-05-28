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Посол Палестины заявил о возможном признании страны новыми государствами ЕС

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Аксинья Маючая
Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что Бельгия, Люксембург, Португалия и Словения в ближайшее время могут признать Палестину в качестве независимого государства.
Посол Палестины заявил о возможном признании страны новыми государствами ЕС
  • РИА Новости

Об этом он рассказал ТАСС.

«Словения — ожидаем на днях. Мы ждём в ближайшее время Люксембург. Мы ждём Бельгию, Португалию», — отметил он.

По его словам, в Европе наконец начали понимать, что нужен новый подход, так как «что-то не получается».

«Почему Израиль делает то же самое, что было после Второй мировой, холокост и всё это? Почему они так делают? И такой вопрос начали в Европе задавать», — сказал дипломат.

Ранее глава МИД Израиля поручил отозвать посла из Испании из-за решения Мадрида признать Палестину. 

22 мая сразу три европейские страны — Испания, Норвегия и Ирландия — объявили о намерении признать Палестину как государство. 

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