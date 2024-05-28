Посол Палестины заявил о возможном признании страны новыми государствами ЕС
- РИА Новости
Об этом он рассказал ТАСС.
«Словения — ожидаем на днях. Мы ждём в ближайшее время Люксембург. Мы ждём Бельгию, Португалию», — отметил он.
По его словам, в Европе наконец начали понимать, что нужен новый подход, так как «что-то не получается».
«Почему Израиль делает то же самое, что было после Второй мировой, холокост и всё это? Почему они так делают? И такой вопрос начали в Европе задавать», — сказал дипломат.
Ранее глава МИД Израиля поручил отозвать посла из Испании из-за решения Мадрида признать Палестину.
22 мая сразу три европейские страны — Испания, Норвегия и Ирландия — объявили о намерении признать Палестину как государство.