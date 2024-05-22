Глава МИД Израиля отозвал посла в Испании из-за решения признать Палестину
- AP
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу израильского ведомства.
Как сказано в заявлении, Кац приказал отозвать посла в Испании для консультации и вызвать послов Ирландии, Испании и Норвегии на беседу с выговором, во время которой они посмотрят видеозапись «похищения военнослужащих женщин» (ответственных за наблюдение за границей с сектором Газа).
Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что страна признает Палестину в качестве государства 28 мая.