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Глава МИД Израиля отозвал посла в Испании из-за решения признать Палестину

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Глава израильского МИД Исраэль Кац поручил отозвать посла из Испании на фоне решения Мадрида признать палестинское государство.
Глава МИД Израиля отозвал посла в Испании из-за решения признать Палестину
  • AP

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу израильского ведомства.

Как сказано в заявлении, Кац приказал отозвать посла в Испании для консультации и вызвать послов Ирландии, Испании и Норвегии на беседу с выговором, во время которой они посмотрят видеозапись «похищения военнослужащих женщин» (ответственных за наблюдение за границей с сектором Газа).

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что страна признает Палестину в качестве государства 28 мая.

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