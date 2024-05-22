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Политолог: признание Палестины помешает США и Израилю аргументировать агрессию

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Анастасия Белоусова
Политолог Евгений Михайлов в беседе с RT прокомментировал признание Палестины как государства тремя странами Европы.
Политолог: признание Палестины помешает США и Израилю аргументировать агрессию
  • РИА Новости

«На мой взгляд, чем больше государств будет признавать государственность Палестины, тем меньше вариантов будет у Израиля и главного его союзника США как-то аргументировать свою агрессию и свои действия на территории Палестины», — уверен политолог.

Михайлов выразил мнение, что продолжение военной операции в секторе Газа может привести к тому, что страны «Шиитского пояса» объединят усилия против Израиля.

Ранее о признании государственности Палестины объявили Норвегия и Ирландия, а также в Испании заявили, что страна признает Палестину в качестве государства 28 мая.

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