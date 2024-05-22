Политический компромисс: почему в Европе активизировался процесс признания Государства Палестина

Власти Норвегии, Испании и Ирландии сообщили о признании Палестины в качестве независимого государства, соответствующие решения вступят в силу 28 мая. Израиль в ответ отозвал своих послов в этих странах для консультаций и подверг решение Осло, Мадрида и Дублина критике. Эксперты отмечают, что многие в Европе уже не воспринимают Израиль в качестве жертвы ближневосточного конфликта и понимают безальтернативность признания суверенитета Палестины.

В среду, 22 мая, власти трёх европейских стран — Ирландии, Испании и Норвегии — объявили о признании Палестины суверенным государством. Соответствующие решения вступят в силу 28 мая.

«Норвегия признаёт Палестину как государство согласно международному праву и соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН... Это означает, что Норвегия будет считать Палестину независимым государством с вытекающими из этого правами и обязанностями», — сообщили в пресс-службе норвежского правительства.

Вслед за Норвегией об аналогичном решении заявили власти Ирландии. «Мы признаём Государство Палестина», — приводит газета The Irish Times слова премьер-министра страны Саймона Харриса.

После этого о признании Палестины сообщили и в Мадриде. Выступая в парламенте, глава испанского кабмина Педро Санчес заявил, что его правительство отвергает «бойню в секторе Газа и на остальных палестинских территориях» и признаёт Государство Палестина.

Враждующий суверенитет

В ответ на признание Палестины еврейское государство отозвало своих послов в Ирландии, Испании и Норвегии для консультаций. Об этом заявил глава МИД Исраэль Кац, который подверг действия Дублина, Мадрида и Осло резкой критике.

«Направляю... недвусмысленный сигнал: Израиль не будет молчать перед лицом тех, кто подрывает его суверенитет и ставит под угрозу его безопасность... Мы твёрдо намерены достичь своих целей: восстановить безопасность наших граждан, ликвидировать ХАМАС и вернуть заложников домой», — написал он на своей странице в X.

По словам главы МИД Израиля, европейские страны своими действиями якобы посылают сигнал, что «терроризм приносит плоды», и «вознаграждают ХАМАС и Иран».

Пропалестинская демонстрация в Европе

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Признание Палестины тремя странами Европы прокомментировали в Кремле.

«Я хочу вам напомнить, что Российская Федерация является правопреемницей Советского Союза. И Советский Союз (уже, собственно, на финальной стадии своего существования) как раз признал Государство Палестина», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что это укладывается в соответствующие резолюции Совбеза ООН и отвечает подходу к решению проблемы на основе двухгосударственного урегулирования. При этом Песков отметил, что РФ будет и дальше ему следовать.

В администрации президента США Джо Байдена выразили несогласие с шагами Норвегии, Ирландии и Испании по признанию Палестины. В Совете национальной безопасности заявили, что Байден якобы является «убеждённым сторонником» двухгосударственного решения, однако считает, что оно должно быть результатом переговоров между израильтянами и палестинцами, а не одностороннего признания, сообщил телеканал CNN.

Напомним, что признание суверенитета палестинцев входит в так называемое двухгосударственное решение, которое было закреплено в резолюции ООН №181 по разделу британской Палестины, принятой ещё в 1947 году.

В 1974 году ООН подтвердила неотъемлемые права палестинского народа на самоопределение, национальную независимость и суверенитет. В 1988 году было в одностороннем порядке провозглашено Государство Палестина. Его независимость признали уже более 140 государств, в том числе Россия, Китай, Индия, Бразилия, Турция, Швеция и Польша.

Признавать Палестину отказываются США, Франция, Германия, Великобритания, Австралия и Япония.

Еврейское государство категорически отрицает двухгосударственное решение конфликта с палестинцами. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно говорил, что не должно быть Государства Палестина, а всю территорию к западу от реки Иордан должен контролировать Израиль.

В январе 2024 года во время визита в США для переговоров с Джо Байденом по этой проблеме Нетаньяху подчеркнул, что он «30 лет работал над недопущением развития палестинского государства».

Дорога к компромиссу

Всё больше стран осознают, что единственным решением палестино-израильского конфликта является выполнение резолюций ООН по двухгосударственному решению, отметил старший научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин в разговоре с RT.

«У стран Европы появляется осознание бесперспективности политики Соединённых Штатов, которые на словах выступают за двухгосударственное решение, однако своими действиями по поддержке Израиля тормозят его реализацию. В этих странах перестали притворяться и решили признать реальность — что нужно как-то с этой двойственной ситуацией заканчивать. Норвегия, Ирландия и Испания поняли, что для выхода из этого тупика нужны активные действия», — сказал эксперт.

Представитель Палестины в ООН

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Конфликт продолжается уже несколько десятилетий, и без имплементации решения ООН по созданию двух государств он никогда не закончится, подчеркнул Зинин.

«Страны Европы учитывают это, как и то, что отказ от признания Палестины приводит к значительному ухудшению отношений со странами Ближнего Востока, с которыми ЕС хочет хороших отношений ради доступа к энергоресурсам. Поэтому сейчас в Европе перешли к стадии активных действий — к выполнению резолюций ООН по решению этой проблемы», — отметил политолог.

Кроме того, такой шаг со стороны стран ЕС говорит о меняющемся геополитическом балансе, считает Юрий Зинин.

«Постепенно процесс идёт к тому, что в Европе начинают смотреть на эту ситуацию более реалистично и не тешат себя надеждами, что палестинский вопрос можно будет оставить нерешённым, как этого хочет Израиль и его главный союзник в лице США. Доминирование и гегемония Вашингтона постепенно уходят в прошлое», — добавил эксперт.

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Как пояснил в разговоре с RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин, во многих странах ЕС с начала обострения палестино-израильского конфликта значительная часть населения выступала в поддержку Палестины, особенно на фоне неизбирательных действий ЦАХАЛ в Газе.

«Власти Норвегии, Ирландии и Испании прислушались к настроениям граждан. Это демократический процесс. Кроме того, уже нельзя игнорировать нарушения международного гуманитарного права Израилем. Этому есть многочисленные подтверждения, и страны ЕС обязаны на это реагировать. Признание Палестины, конечно, не приведёт к прекращению военных преступлений, но приведёт к пересмотру статуса Израиля как жертвы, который помогал ему в решении международных проблем», — прокомментировал ситуацию политолог.

Он также выразил мнение, что Палестина будет приобретать всё больше сторонников.

«Это приблизит реализацию двухгосударственного решения. В Израиле должны осознать, что он пересекает черту, за которой ему уже не смогут помочь Соединённые Штаты. Тель-Авив проявляет неуважение к Вашингтону, что раздражает США, и теряет позиции на международной арене. В Израиле видят агрессора. Единственный способ остановить этот процесс — пойти на уступки, в том числе и на компромисс с признанием Палестины», — заключил собеседник RT.