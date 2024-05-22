Байден выступает против одностороннего признания Палестины другими государствами

Американский президент Джо Байден выступает против того, чтобы другие государства признавали Палестину в одностороннем порядке.

Об этом сообщили официальные представители Совета национальной безопасности Белого дома, пишет CNN.

«Он (Байден) считает, что палестинское государство должно быть создано путём прямых переговоров между сторонами, не путём одностороннего признания», — заявили в СНБ.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT объяснил, почему ряд стран Европы признали Палестину в качестве государства.