Политолог Орлов объяснил признание Палестины государством рядом стран Европы

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT объяснил, почему ряд стран Европы признали Палестину в качестве государства.

«В первую очередь, это говорит о том, что постепенно меняется существующий миропорядок, в котором Запад играл ведущую роль. Если посмотреть на страны, не признающие Палестину, то можно увидеть, что это преимущественно англосаксы и государства ЕС. Таким образом, мы становимся свидетелями фактически раздела в западном мире», — сказал он.

По словам политолога, катализатором данного решения стало «чрезмерное применение силы Израилем в Газе, на которое многие европейцы не могут закрыть глаза».

«Ещё одним важным аргументом является исламизация Европы, то есть обладание граждан-выходцев из арабского мира избирательным правом. Думаю, предстоящее признание — это, в том числе, заигрывание с избирателями в преддверии парламентских выборов в ЕС, которые пройдут уже в начале следующего месяца», — считает Орлов.

Кроме того, эксперт уверен, что главной причиной является снижение влияния США в мире, «так как боязнь попасть под американские санкции являлась для многих правительств главным сдерживающим фактором».

«Что же касается прекращения бомбёжек, то это вряд ли произойдёт», — отметил собеседник, напомнив, что на премьер-министра Биньямина Нетаньяху не подействовал даже запрос прокурора МУС выдать ордер на его арест.

22 мая власти Норвегии, Ирландии и Испании объявили о намерении признать Палестину как государство.