Песков напомнил, что СССР признал Палестину

Российская Федерация является правопреемницей СССР, который на финальной стадии своего существования признал Палестину, напомнил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что Россия выступает за двугосударственное урегулирование ситуации между Израилем и Палестиной. Такой подход укладывается в соответствующие резолюции СБ ООН, подчеркнул Песков.

«Потому мы являемся правопреемниками СССР и продолжаем нашу последовательную и транспарентную позицию в этой области», — сказал он.

Ранее о признании государственности Палестины объявили Норвегия и Ирландия, а также в Испании заявили, что страна признает Палестину в качестве государства 28 мая.

О таком решении ряда стран высказались эксперты и политологи.