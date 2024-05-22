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Песков напомнил, что СССР признал Палестину

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Российская Федерация является правопреемницей СССР, который на финальной стадии своего существования признал Палестину, напомнил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков напомнил, что СССР признал Палестину
  • РИА Новости

Представитель Кремля отметил, что Россия выступает за двугосударственное урегулирование ситуации между Израилем и Палестиной. Такой подход укладывается в соответствующие резолюции СБ ООН, подчеркнул Песков.

«Потому мы являемся правопреемниками СССР и продолжаем нашу последовательную и транспарентную позицию в этой области», — сказал он.

Ранее о признании государственности Палестины объявили Норвегия и Ирландия, а также в Испании заявили, что страна признает Палестину в качестве государства 28 мая.

О таком решении ряда стран высказались эксперты и политологи.

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