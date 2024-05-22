Израиль отозвал послов из Ирландии и Норвегии из-за признания Палестины
- РИА Новости
«Я поручил немедленно отозвать израильских послов в Ирландии и Норвегии для консультаций в свете решений этих стран признать палестинское государство», — сказал министр.
Такие решения европейских стран повлекут за собой тяжёлые последствия, предупредил Кац в X.
«Если Испания осуществит свои планы признать палестинское государство, аналогичный шаг будет предпринят против неё», — заявил глава МИД.
Власти Норвегии 22 мая признали Палестинское государство.