Израиль отозвал послов из Ирландии и Норвегии из-за признания Палестины

Глава МИД Израиля Исраэль Кац немедленно отозвал израильских послов из Ирландии и Норвегии для консультаций после того, как появились сообщения о планах этих стран признать Палестину.

«Я поручил немедленно отозвать израильских послов в Ирландии и Норвегии для консультаций в свете решений этих стран признать палестинское государство», — сказал министр.

Такие решения европейских стран повлекут за собой тяжёлые последствия, предупредил Кац в X.

«Если Испания осуществит свои планы признать палестинское государство, аналогичный шаг будет предпринят против неё», — заявил глава МИД.

Власти Норвегии 22 мая признали Палестинское государство.