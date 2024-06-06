По предварительным данным, погибших и пострадавших нет: пожар после атаки БПЛА на НПЗ в Новошахтинске ликвидирован

Потушен пожар, возникший после удара украинского БПЛА по НПЗ в Новошахтинске

Пожар, возникший на заводе нефтепродуктов в Новошахтинске Ростовской области после атаки украинского беспилотника, ликвидирован. Об этом заявил глава региона Василий Голубев. Согласно информации губернатора, погибших и пострадавших нет. Голубев уточнил, что работы по тушению пожара приостанавливались из-за повторной атаки ВСУ.