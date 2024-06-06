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По предварительным данным, погибших и пострадавших нет: пожар после атаки БПЛА на НПЗ в Новошахтинске ликвидирован

Потушен пожар, возникший после удара украинского БПЛА по НПЗ в Новошахтинске

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Сергей Гусаров
Пожар, возникший на заводе нефтепродуктов в Новошахтинске Ростовской области после атаки украинского беспилотника, ликвидирован. Об этом заявил глава региона Василий Голубев. Согласно информации губернатора, погибших и пострадавших нет. Голубев уточнил, что работы по тушению пожара приостанавливались из-за повторной атаки ВСУ.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет: пожар после атаки БПЛА на НПЗ в Новошахтинске ликвидирован
  • РИА Новости
  • © Николай Хижняк
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  • 06 июня 2024

    Разминирование Авдеевки займёт ещё около трёх месяцев, заявил на полях Петербургского международного экономического форума премьер-министр ДНР Евгений Солнцев.

    «Это осень уже будет, поэтому мы приняли решение по временной схеме собрать сейчас отопление, водоснабжение, энергетику», — приводит его слова ТАСС.

  • Иностранные наёмники всё чаще провоцируют конфликты с мирными жителями в Херсоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей местного подполья.

    По словам собеседника агентства, на фоне происходящего мирные жители охотно делятся информацией о местах расположения наёмников.

  • Власти Белгородской области утром 6 июня сообщили, что ВСУ дважды атаковали территорию сельхозпредприятия, сбросив с беспилотников взрывные устройства.

    «В результате один грузовой автомобиль загорелся, второй серьёзно повреждён, без возгорания. По предварительной информации, никто не пострадал», — сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

  • Главные события спецоперации за 5 июня — в материале RT.

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  • В ночь на 6 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских БПЛА над территорией Крыма, шесть беспилотников над Белгородской областью и одну противокорабельную ракету «Нептун» над территорией Ростовской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

  • Пожар, возникший на заводе нефтепродуктов в Новошахтинске Ростовской области после атаки украинского беспилотника, ликвидирован.

    Об этом заявил глава региона Василий Голубев. Согласно информации губернатора, погибших и пострадавших нет.

    Ранее он сообщал, что работа пожарных на объекте приостанавливалась из-за повторной атаки ВСУ.

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