По предварительным данным, погибших и пострадавших нет: пожар после атаки БПЛА на НПЗ в Новошахтинске ликвидирован
Потушен пожар, возникший после удара украинского БПЛА по НПЗ в Новошахтинске
- РИА Новости
- © Николай Хижняк
-
06 июня 2024
Разминирование Авдеевки займёт ещё около трёх месяцев, заявил на полях Петербургского международного экономического форума премьер-министр ДНР Евгений Солнцев.
«Это осень уже будет, поэтому мы приняли решение по временной схеме собрать сейчас отопление, водоснабжение, энергетику», — приводит его слова ТАСС.
-
Иностранные наёмники всё чаще провоцируют конфликты с мирными жителями в Херсоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей местного подполья.
По словам собеседника агентства, на фоне происходящего мирные жители охотно делятся информацией о местах расположения наёмников.
-
Власти Белгородской области утром 6 июня сообщили, что ВСУ дважды атаковали территорию сельхозпредприятия, сбросив с беспилотников взрывные устройства.
«В результате один грузовой автомобиль загорелся, второй серьёзно повреждён, без возгорания. По предварительной информации, никто не пострадал», — сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
-
Главные события спецоперации за 5 июня — в материале RT.Также по темеСпецоперация Z: хроника главных военных событий 5 июня«Бук-М1» группировки «Восток» перехватил снаряды GMLRS ВСУ под Донецком, «Ланцет-3» уничтожил гаубицу M777A2 ВСУ на позиции в...
-
В ночь на 6 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских БПЛА над территорией Крыма, шесть беспилотников над Белгородской областью и одну противокорабельную ракету «Нептун» над территорией Ростовской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.
-
Пожар, возникший на заводе нефтепродуктов в Новошахтинске Ростовской области после атаки украинского беспилотника, ликвидирован.
Об этом заявил глава региона Василий Голубев. Согласно информации губернатора, погибших и пострадавших нет.
Ранее он сообщал, что работа пожарных на объекте приостанавливалась из-за повторной атаки ВСУ.