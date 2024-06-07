Мексика отказалась принять участие в саммите по Украине в Швейцарии

Мексика получила приглашение для участия в саммите по мирному урегулированию конфликта на Украине, но не станет отправлять на него свою делегацию.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на посольство Мексики в России.

«Наша страна выступает за мир, поэтому мы ожидаем, что в скором времени появится возможность провести переговоры, в которых будут участвовать обе стороны конфликта», — заявили в диппредставительстве.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что мирная конференция будет полезна только при участии Москвы и Киева.

Кроме того, британский эксперт Александр Меркурис отметил, что саммит Владимира Зеленского по Украине в Швейцарии терпит крах из-за отказа стран от участия.